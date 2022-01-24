Türk Kızılay Kırşehir Şubesi yollarda bekleyen sürücülere kumanya dağıttı

KIRŞEHİR (AA) - Türk Kızılay Kırşehir Şubesi ekipleri, kar nedeniyle kara yollarında beklemek zorunda kalan sürücülere kumanya dağıttı.

Kentte aralıklarla devam eden kar ve buzlanma nedeniyle Karayolları 61. Kırşehir Şube Şefliği ekipleri, çevre illerde bağlantı yollarında kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

Ulaşımın kontrollü olarak sağlandığı kara yollarında beklemek zorunda kalan sürücüleri yalnız bırakmayan Türk Kızılay Kırşehir Şubesi ekipleri, kumanya dağıtarak ihtiyaçlarını gideriyor.

Ekipler, Ankara-Kayseri kara yolu Kaman yol kavşağı ve Yozgat yolu üzerinde bekleyen sürücülere su, meyve suyu, helva, ekmek, poğaça dağıtıyor.

Uzun bekleyiş olduğunda kalacakları yer konusunda sürücülere yardımcı olan ekiplerin kara yollarındaki çalışmaları devam ediyor.

Türk Kızılay Kırşehir Şubesi ekiplerinin çalışmalarına Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri de destek veriyor.