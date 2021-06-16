Türk Kızılay Kırklareli Şube Başkanı Volkan Göç'ten vekaleten kurban bağışı çağrısı
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Türk Kızılay Kırklareli Şube Başkanı Volkan Göç'ten vekaleten kurban bağışı çağrısı

Türk Kızılay Kırklareli Şube Başkanı Volkan Göç'ten vekaleten kurban bağışı çağrısı
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Türk Kızılay Kırklareli Şube Başkanı Volkan Göç, "Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla başlatılan vekaleten kurban bağışı kampanyasının başladığını bildirdi.

Türk Kızılay Kırklareli Şube Başkanı Volkan Göç, "Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla başlatılan vekaleten kurban bağışı kampanyasının başladığını bildirdi.

Göç, yaptığı yazılı açıklamada, Türk Kızılay'ın 153 yıldır dünyanın farklı noktalarındaki ihtiyaç sahiplerine Türkiye'nin merhamet elini uzattığını belirtti.

Türk Kızılay'ın, kurban bayramı öncesinde vekaletle kurban kesim kampanyası yürüttüğünü ifade eden Göç, açıklamasında şunları kaydetti:

"Türk Kızılay kurban modeli ile de ihtiyaç sahiplerinin sofrasında kurban bereketi yaşatılıyor. Bu model sayesinde dini vecibelerini yerine getirmek isteyen ve Türk Kızılay'a vekalet veren vatandaşlar için veterinerler tarafından seçilen kurbanlıklar, din görevlileri, veterinerler ve noterlerin bulunduğu, dini kurallara uygun ve son derece hijyenik ortamlarda kesilecek.

Bu yılda önceki yıllarda olduğu gibi, kurban döneminde hayırseverlerden gelen kurban vekaletlerinden elde edilen etleri, ülkemizin

tamamında ve sınırların ötesinde bayramı bekleyen ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Mazlum insanların sofralarına ulaştıracağımız kurban etleri ile yüzleri güldüreceğiz, evlerine, gönüllerine mutluluk vereceğiz, paylaşmanın ve paylaştırmanın huzurunu yaşayacağız."

Göç, 2021 yılı için kurban vekalet bedelinin yurt içinde 1050 lira, yurt dışında ise 125 dolar veya 105 avro olarak belirlendiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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