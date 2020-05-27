Türk Kızılay Kırıkkale şubesi yine bir ailenin daha yuvasını yaptı Hüzünden mutluluğa giden bu hikaye Türk Kızılay Kırıkkale şube başkanı Mustafa İŞLERİN telefonuna gelen masaj ile başladı.

Yardım ile ilgili açıklama yapan başkan İŞLER şunları anlattı

'' Akşam evimde otururken iftara doğru telefonuma gelen mesaj şu şekildeydi. Abi eşimden ayrıldım iki çocuğum ile ortada kaldım. Ne babamın ne de ablamın evine sığmadım. erzak verelim adresini yaz dedim adresim yok dedi. Telefonla aradım o ağladı ben ağladım.

Telefonu kapattıktan sonra hemen sosyal medyada Evsiz kardeşimize ev tutacağız, kirasını biz ödeyeceğiz ,hiç eşyası yok eşyalarını biz temin edeceğiz gelin bu mübarek ramazan günü bu bacımızın elinden tutalım kim ne iyilik ne hayır yapmak istiyorsa lütfen yazın güldürelim bu mazlumu ve çocuklarını diye yardım çağrısında bulundum.

Bu paylaşımın ardından bir çok yardım severimiz bu kardeşimizin ihtiyaçlarını karşılamak için seferber oldu. Kardeşimizin evini tuttuk, içinin eşyalarını dizdik gıda ve maddi ihtiyaçlarını karşıladık artık çocukları ile beraber sıcak bir yuvada yaşamlarını sürdürecekler.

Kaynak: Bültenler