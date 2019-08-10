Türk Kızılay, Kırgızistan'da 4 bin aileye kurban etini ulaştıracak

10.08.2019 01:00

Kırgızistan'da vekaleten kurban kesimi yapan Türk Kızılay'ın, Kurban Bayramı vesilesiyle Kırgızistan'da ihtiyaç sahibi 4 bin aileye kurban eti ulaştıracağı bildirildi.

Kırgızistan'da kurban etinin kesim ve dağıtımından sorumlu Türk Kızılay Ekip Başkanı Tolga Uçaner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'den yapılan bağışları dağıtmak üzere Kırgızistan'a geldiklerini belirterek, bu yıl Kırgızistan'da 100 büyükbaş hayvanın etini, 5'er kilo olmak üzere ihtiyaç sahibi 4 bin aileye ulaştıracaklarını belirtti.

Uçaner, Türk Kızılay'ın dünyada kurban eti dağıtımını "Kurban'ın Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla sürdüreceğini aktardı.

Kurban eti dağıtımının, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği ile Kırgız Kızılayı'nın iş birliğinde gerçekleştirileceğini ifade eden Uçaner, kendisine eşlik eden Türk Kızılay görevlisi Ahmet Erbil ile birlikte alınan kurbanlıkları veteriner hekimlere kontrol ettirdiklerini, kurban kesimi ve dağıtımı ile ilgili tüm süreçlerin kayıt altına alınacağını söyledi.

Uçaner, etlerin, başkent Bişkek yakınlarındaki modern bir kesimhanede din görevlilerinin eşliğinde İslami usullere göre kesileceğini belirterek, "Bayramın birinci ve ikinci gününde, Kırgızistan'ın Çuy, Issık Göl, Narın ve Talas bölgelerinde yetimhane, huzurevi, ağır hastaların kaldığı kurumlarda ve ihtiyaç sahibi sofralarda kurban bereketini yaşatacağız." dedi.

Kurban etini, Kırgızistan Ahıska Türkleri Derneği'nin iş birliğinde, ülkedeki Ahıska Türkleri'nin yoğun yaşadığı köylere de ulaştıracaklarını aktaran Uçaner, Türk Kızılay'a bağışta bulunan hayırseverlere teşekkür etti.

Kaynak: AA