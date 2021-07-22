Türk Kızılay, Kırgızistan'da 1700 aileye kurban eti ulaştırdı
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Türk Kızılay, Kırgızistan'da 1700 aileye kurban eti ulaştırdı

Türk Kızılay, Kırgızistan'da 1700 aileye kurban eti ulaştırdı
Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur - Haberler | Güncel

Türk Kızılay, Kurban Bayramı vesilesiyle Kırgızistan'da ihtiyaç sahibi 1700 aileye kurban eti dağıttı.

Türk Kızılay, Kurban Bayramı vesilesiyle Kırgızistan'da ihtiyaç sahibi 1700 aileye kurban eti dağıttı.

Kırgızistan'da kurban etinin kesim ve dağıtımından sorumlu Türk Kızılay Ekip Başkanı Mücahit Salih Duran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'den yapılan bağışları dağıtmak üzere Kırgızistan'da bulunduklarını belirterek, bu yıl 350 hisse kurbanı, 5'er kilogram olmak üzere ihtiyaç sahibi 1700 aileye ulaştırdıklarını belirtti.

Etlerin, başkent Bişkek yakınlarındaki modern bir kesimhanede din görevlileri eşliğinde İslami usullere göre kesildiğini vurgulayan Duran, etleri Bişkek, Tokmok, Karabalta ve Balıkçı şehirlerinde engelli ve düşük gelirli ailelere teslim ederek yüzlerini güldüklerini ifade etti.

Türk Kızılayın dünyanın 21 ülkesinde kurban kesimi ve et dağıtımı yaptığını aktaran Duran, kuruma bağışta bulunan hayırseverlere teşekkür etti.

Duran, Kırgızistan'daki kesim ve dağıtım organizasyonuna Türk Kızılay Genel Merkez Denetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İsmet Durmuş ve Kırgız Kızılay yetkililerinin katıldığını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazir Aliyev Tayfur

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