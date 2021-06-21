Türk Kızılay Kilis Toplum Merkezinin yeni hizmet binası açıldı

Türk Kızılay Kilis Toplum Merkezinin yeni hizmet binası törenle açıldı.

Türk Kızılay Kilis Toplum Merkezinin yeni hizmet binası törenle açıldı.

Türk Kızılay Genel Sekreteri Hüseyin Can, Kazımkarabekir Mahallesi'ndeki merkezin açılış töreninde, Suriye'deki iç savaştan sonra Türkiye'nin mazlumlara kapılarını açtığını söyledi.

Suriye'deki iç karışıklıklardan sonra Kilis'in büyük sorumluluk yüklediğine dikkati çeken Can, şöyle devam etti:

"Suriye krizinden sonra bütün dünyadan farklı olarak ensar ve muhacir kardeşliğini en güzel şekilde tesis etmek için tüm il ve ilçelerimiz özellikle serhat illerimiz büyük ödevler icra ettiler. Bunlardan bir tanesi de Kilis'tir. Çünkü, nüfusunun yarısından fazlası misafirlerden oluşan bir ilimiz. Biz bu toplum merkezini 2015 yılında Aralık ayının sonunda faaliyete başlatmıştık. O günün şartlarıyla misafirlerimize sosyal hizmetler, her türlü kültürel faaliyetlerde uyum noktasında hizmet vermekti. Ancak geldiğimiz nokta itibarıyla bugün Türkiye geneli 20'ye yakın toplum merkezimiz var. Bunlardan en önemlileri de Kilis'ti."

Can, Kilis'te açılışı yapılan toplum merkezinin sadece Suriyelilere hizmet vermeyeceğini Kilis halkına da hizmet veren bir kurum haline getirdiklerini kaydetti.

İyilik hareketinde 153 yılı geride bıraktıklarını belirten Can, şunları söyledi:

"Bu hafta Kızılay'ın kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. 153 yılı geride bıraktık ve 154'üncü yıla giriyoruz. İyilik hareketinde, insani yardımda onlara dokunmak, ihtiyaçlarını görmek noktasında ecdatlarımız 153 sene bu hizmetleri yapmış. Bizler de bu işe gönüllü olarak sarıldık. Bu bir nöbet, yarın bu nöbeti bizden sonrakilere aktaracağız. Onun için en büyük teminatımız gençlerdir. Üniversiteler bizim için olmazsa olmaz. Türkiye genelinde 160'ın üzerindeki üniversitede faaliyet gösteren Türk Kızılay'ı var."

Kilis Valisi Recep Soytürk de merkezin yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Hepimizi anneler eğitiyor, yetiştiriyor. Annelerin de gidebileceği çok güzel toplum merkezleri var. Evde bütün gününü geçiren hanımefendiler yerine bir toplum merkezine giderek hem becerilerini artırma hem sosyalleşme ihtiyacını giderme açısından toplum merkezlerini hep önemsemişimdir. Bu hizmetleri hem devletimiz yapmakta hem de sivil toplum kuruluşları katkı sağlamaktadır." dedi.

Konuşmaların ardından merkezin açılışı gerçekleştirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz