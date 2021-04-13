Türk Kızılay Kilis Şubesi öğrencilere kırtasiye seti dağıttı
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Türk Kızılay Kilis Şubesi öğrencilere kırtasiye seti dağıttı

Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz - Haberler | Güncel
Türk Kızılay Kilis Şubesi öğrencilere kırtasiye seti dağıttı

Türk Kızılay Kilis Şubesi, Musabeyli ilçesinde eğitim gören öğrencilere 256 kırtasiye seti dağıttı.

Türk Kızılay Kilis Şubesi, Musabeyli ilçesinde eğitim gören öğrencilere 256 kırtasiye seti dağıttı.

Genç Kızılay gönüllüleri, hazırladıkları 256 kırtasiye setini Musabeyli Yatılı Bölge Ortaokulu ve Gülbaba Zeynep Yıldırım Yatılı Bölge Ortaokulunda okuyan öğrencilere dağıtarak, Türk Kızılayı tanıttı.

Dağıtım törenine, Musabeyli Kaymakamı Sertaç Kırçuval, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın, Türk Kızılay Kilis Şube Başkanı Adnan Erdoğan ve Türk Kızılay gönüllüleri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

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