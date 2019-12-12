Türk Kızılay Kilis Şubesi hizmet binası törenle açıldı

12.12.2019 14:50 | Son Güncelleme: 12.12.2019 14:50

Türk Kızılay Kilis Şubesi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Kilis Valisi Recep Soytürk, Tırıklı Mahallesi'ndeki açılış töreninde yaptığı konuşmada, şubenin yeni yerinde daha kaliteli hizmet vereceğine inandığını belirtti.

Yeni hizmet binasının Kilis Belediyesi tarafından restore edilerek Türkiye'nin köklü kuruluşlarından biri olan Türk Kızılaya tahsis edildiğini anlatan Soytürk, "Kızılay, Türkiye'de hatta tüm dünyada çok önemli hizmetler yapıyor. Fırat Kalkanı Harekatı'nda Kilis'te çok ciddi bir rol üstlendi. Daha kaliteli ve iyi hizmetler üretilebilmesi için fiziki mekanlara ihtiyaç vardı. Bu eksikliğin giderilmesinde emeği geçen başta belediye olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Türk Kızılay Genel Başkan Vekili Dr. İsmail Turunç da yeni hizmet binasının hayırlara vesile olması dileğinde bulundu.

Turunç, en büyük temennilerinin hizmete sunulan binadan istifade edecek gençlerin milletine, devletine ve insanlığa özel insanlar olarak yetiştirilmeleri olduğunu kaydetti.

Tören, kurdele kesilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA