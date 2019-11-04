Türk Kızılay Kilis Kan Bağış Merkezine ziyaret

04.11.2019 16:42

Kilis İl Jandarma Komutan Yardımcısı Yarbay Savaş Çağlayan, Kızılay Haftası dolayısıyla Türk Kızılay Kilis Kan Bağış Merkezini ziyaret etti.

Çağlayan, ziyarette, kurulduğu günden buyana gönüllük esasıyla çalışan Türk Kızılayın, milyonlarca ihtiyaç sahibinin yanında olduğunu belirtti.

Türk Kızılayın her zaman kara gün dostu olduğunu aktaran Çağlayan, Kilis Kızılay Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. Esra Yılmaz ve gönüllülerin haftasını kutladı.

Merkez Müdürü Dr. Yılmaz da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ziyarette Türk Kızılay Kilis Şube Başkanı Adnan Erdoğan da hazır bulundu.

Kaynak: AA