Türk Kızılay Kilimli Şubesi eğitim ve öğretime başlayan çocuklara kırtasiye yardımı yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türk Kızılay Kilimli Şubesi eğitim ve öğretime başlayan çocuklara kırtasiye yardımı yaptı

Türk Kızılay Kilimli Şubesi eğitim ve öğretime başlayan çocuklara kırtasiye yardımı yaptı
Habermetre - Haberler | Toplum

Türk Kızılay Kilimli Şube Başkanı Hakan Çakır yaptığı açıklamada uzun bir aradan sonra 2021-2022 eğitim ve öğretim yılına başlayan çocuklara kırtasiye malzemeleri dağıttıklarını ifade etti.

Türk Kızılay Kilimli Şube Başkanı Hakan Çakır yaptığı açıklamada uzun bir aradan sonra 2021-2022 eğitim ve öğretim yılına başlayan çocuklara kırtasiye malzemeleri dağıttıklarını ifade etti.

Türk Kızılay Kilimli Şube Başkanı Hakan Çakır: "Genç Kızılay yönetimi ve gönüllü arkadaşlar ile birlikte sürekli istişare halindeyiz. Genç Kızılay gönüllüsü arkadaşlarımın önerdiği bu fikri tereddütsüz onaylayarak hemen çalışmalara başladık. Bugün itibari ile ilk dağıtımı yaptık. Bundan sonrada çocuğumuza ulaşarak kırtasiye malzemeleri teslim edeceğiz. Rabbim hepsine başarılarla dolu eğitim öğretim hayatı nasip etsin. Emeği ve katkılarından dolayı Genç Kızılay yönetim kuruluna, gönüllülerimize ve bağış yapan hayırsever vatandaşlara teşekkür ederim" dedi. Meryem Demir

Tüm hakları saklıdır. Bu sitede yer alan yazı, haber, fotoğraf, video ve sair dokümanların, bireysel kullanım dışında izin alınmadan kısmen veya tamamen kopyalanması, çoğaltılması, kullanılması, yayımlanması ve dağıtılması kesinlikle yasaktır. Bu yasağa uymayanlar hakkında 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca yasal işlem yapılacaktır.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Meral Akşener Sultan Alparslan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Münir Özkul Metin Çekmez Seren Serengil
Spor Marcao Ali Koç Muslera Burak Elmas Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Türk Kızılay Kilimli Şubesi eğitim ve öğretime başlayan çocuklara kırtasiye yardımı yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.9.2021 01:54:04. #1.14#

title