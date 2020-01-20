: Türk Kızılay Kerkük'teki iç göçmenlere gıda yardımı yaptı

20.01.2020 16:15 | Son Güncelleme: 20.01.2020 16:18

Irak'ın Kerkük kentinde bulunan Yahyava Kampı

Telaferli ailelere gıda kolilerinin dağıtılması

Türk Kızılay Irak Delegasyon Başkanı Tahir Kahveci ile röportaj

Irak Türkmen Cephesi Kerkük İl Başkanı Hişam Bayraktar ile röportaj

Telaferli iç göçmen Fevvaz Muhammed ile röportaj

Türk Kızılay, Irak'ın Kerkük kentinde bulunan Yahyava Kampı'ndaki iç göçmenlere gıda yardımında bulundu.

Irak'ta Türk Kızılay'ın 2020 yılının ilk yardım faaliyetleri çerçevesinde Hoca Ahmet Yesevi Derneği (HAYDER) ile koordineli şekilde Telaferli 500 aileye gıda kolileri dağıtıldı.

Türk Kızılay Irak Delegasyon Başkanı Tahir Kahveci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şeker, pirinç, salça, un, tuz, makarna, mercimek ve sıvı yağın bulunduğu yardım kolilerinin ailelerin bir aylık gıda ihtiyacını karşılayacak şekilde hazırlandığını söyledi.

Irak Türkmen Cephesi Kerkük İl Başkanı Hişam Bayraktar da yardımlarından ötürü Türk Kızılay'a teşekkür etti.

Telaferli iç göçmen Fevvaz Muhammed de hiçbir zaman kendilerini yalnız bırakmayan Türk Kızılay'a şükran borçlu olduklarını söyledi.

Kaynak: AA

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