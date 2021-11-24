Türk Kızılay Keban Temsilciliğinden öğretmenlere karanfil

Türk Kızılay Keban Temsilciliği 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlere karanfil hediye etti.

Türk Kızılay Keban İlçe Koordinatörü Hasan Doğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurullah Emül ve ilçedeki okul idarecileri ve öğretmenleri ziyaret etti.

Öğretmenlere karanfil veren Doğan, onların bu anlamlı gününü kutladı.

AA / Pirhasan Doğan - Son Dakika Haberleri

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