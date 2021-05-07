Türk Kızılay, Keban'da ramazan pidesi dağıttı
Keban ilçesinde Genç Kızılay gönüllüleri iftarlık 400 ramazan pidesi dağıttı.
Keban ilçesinde Genç Kızılay gönüllüleri iftarlık 400 ramazan pidesi dağıttı.
"Hilalin Gölgesinde" projesi kapsamında evleri ziyaret eden gönüllüler, pideleri evden çıkamayanlara ikram etti.
Genç Kızılay Keban Başkanı Ayşe Şahin, "Farkındalık yaratmak amacıyla hayırseverlerin bağışladıkları unlardan 400 pide yaptırdık. Bunları 110 aileye dağıttık. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan