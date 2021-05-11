Türk Kızılay, Keban'da ailelere gıda yardımı yaptı

Türk Kızılay Keban Temsilciliği "Hilalin Gölgesinde" sloganıyla başlattığı ramazan ayı yardım faaliyetleri kapsamında, 113 kişiye gıda kolisi, 147 aileye 500'er lira zekat yardımında bulundu.

Türk Kızılay Keban Temsilciliği "Hilalin Gölgesinde" sloganıyla başlattığı ramazan ayı yardım faaliyetleri kapsamında, 113 kişiye gıda kolisi, 147 aileye 500'er lira zekat yardımında bulundu.

Türk Kızılay Keban Koordinatörü Hasan Doğan, yardımları Genç Kızılay gönülleri ile gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bu zorlu günleri el ele vererek atlatacaklarını ifade eden Doğan, şöyle konuştu:

"İçinde bulunduğumuz zaman birlik zamanıdır. Ülkemiz ve bütün dünya, şu anda virüs ile karşı karşıya. İhtiyaç sahibi ailelere ramazan ayında Kızılay'ın gönderdiği yardımları ulaştırmaya gayret ediyoruz. Yardımlar için yardımcı olan herkese teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan