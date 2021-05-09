Türk Kızılay Keban'da 250 aileye 250 çuval un ile et dağıttı
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Türk Kızılay Keban'da 250 aileye 250 çuval un ile et dağıttı

Türk Kızılay Keban'da 250 aileye 250 çuval un ile et dağıttı
Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan - Haberler | Güncel

Türk Kızılay Keban Temsilciliğince ilçede 250 aileye 250 çuval un ile et dağıtıldı.

Türk Kızılay Keban Temsilciliğince ilçede 250 aileye 250 çuval un ile et dağıtıldı.

Türk Kızılayı Keban Koordinatörü Hasan Doğan, "Hilalin Gölgesinde" projesi kapsamında Kızılay Elazığ Şubesinin desteğiyle gerçekleştirilen yardıma ilişkin, 250 çuval un ile et dağıtımını Genç Kızılay gönülleri ile gerçekleştirdiklerini söyledi.

"Bu zorlu günleri el ele vererek atlatacağız. Zaman birlik zamanı. Ülkemiz ve bütün dünya, şu anda virüs ile mücadele ediyor. İhtiyaç sahibi ailelere ramazanda Kızılay'ın gönderdiği yardımları ulaştırmaya gayret ediyoruz." diyen Doğan, kendilerine destek olan Elazığ Şube Başkanı Rahman Kızılkaya ve herkese teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan

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