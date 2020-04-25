Türk Kızılay, Kayseri'de günde bin aileye ulaşacak
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Türk Kızılay, Kayseri'de günde bin aileye ulaşacak

Türk Kızılay Talas Şubesi, korona virüs nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması ve Ramazan ayı nedeniyle ihtiyacı olan ailelere yardımlarını ulaştırıyor.

25.04.2020 13:32 | Son Güncelleme: 25.04.2020 13:32
Türk Kızılay, Kayseri'de günde bin aileye ulaşacak

Türk Kızılay Talas Şubesi, korona virüs nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması ve Ramazan ayı nedeniyle ihtiyacı olan ailelere yardımlarını ulaştırıyor. Talas ilçesine bağlı toplam 22 mahalleye yardım götüren Türk Kızılay, her gün bin aileye ulaşarak gıda paketleri, zekat yardımı ve ekmek yardımlarıyla destek oluyor.

Zor günlerde vatandaşlarla bir arada olacaklarını söyleyen Türk Kızılay Talas Şube Başkanı Ünal Yüksel, "Bugün burada her yıl olduğu gibi, Ramazan ayının başlaması ile birlikte tüm Türkiye'de yaklaşık 280 şube, 721 temsilcilikle insan ihtiyaçlarını gidermek adına ikramlarda bulunmak istiyoruz. Bugünkü görevimiz Talas'a bağlı yaklaşık 22 mahallede ikramlarımızı dağıtacağız. Ekmeklerimizi dağıtacağız ve insanların en azından sofralarında Kızılay'ı anmak adına. Kızılay konserve dediğimiz konservelerimiz var ve bu konserveleri evlere bu korona günlerinde vatandaşlarımızla bir arada olmak adına, Reşadiye'den başlayarak akşama kadar 22 mahallede ayrı bölgelerde ikram edeceğiz. Biz varız, varlığımızdan haberdar olun diyeceğiz" dedi.

Ünal Yüksel Ramazan boyunca 700 aileye zekat ve 2 bin 100 aileye gıda paketi ulaştıracaklarını söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:

"Korona virüsün başladığı gün, Türk Kızılay Genel Başkanımızın talimatı ile beraber hemen vefa grubunun içerisinde yer aldık. Bugüne kadar Talas Belediyesi ve Kaymakamlığı olarak vefa grubunda yaklaşık 2 bin 700 ailenin ihtiyaçlarını gidermek adına, gerek market alış verişlerini gerekse de diğer ihtiyaçlarına yardımcı olmaya, dertlerini ve sıkıntılarını paylaşmaya, özellikle sokağa çıkma yasağı olduğu günlerde de elzem olan ihtiyaçlarının giderilmesi yönünde Kızılay olarak tüm imkanlarımızı seferber ettik. Zekat yardımlarımız vardı ve bu yardımları özelikle iş yerini kapatmış zorda olan insanlarımıza ulaştırdık. Ayrıca bizde tespitli olan ihtiyaç sahipleri vardı, onlara da gıda yardımlarımızı ulaştırdık ve bugün dahi 700 aileye zekat yardımı ile birlikte 2 bin 100 aileye de gıda paketlerimiz hazır. Ramazan ayı boyunca o yardımlarımızı devam ettireceğiz." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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