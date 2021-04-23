Türk Kızılay Karabük Şubesinden ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı
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Türk Kızılay Karabük Şubesinden ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı

Türk Kızılay Karabük Şubesinden ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımı
Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

Türk Kızılay Karabük Şubesi, ramazan ayı dolayısıyla her gün ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi, pide, kavurma ve çocuklara atıştırmalık dağıtımı yapıyor.

Türk Kızılay Karabük Şubesi, ramazan ayı dolayısıyla her gün ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi, pide, kavurma ve çocuklara atıştırmalık dağıtımı yapıyor.

Genç Kızılay Karabük İl Başkanı Ömer Çölova, yaptığı açıklamada, daha önce tespit ettikleri ailelerin ihtiyacına göre yardım yaptıklarını söyledi.

Ramazan boyunca yardımları sürdüreceklerini belirten Çölova, "23 Nisan dolayısıyla bugün çocuklara hediyelik kıyafetler verdik. Sünnet olan bir kardeşimize de hediye götürdük." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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