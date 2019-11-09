Türk Kızılay Karabük Şube Başkanı Özcan Büyükgenç Açıklaması

09.11.2019 16:26 | Son Güncelleme: 09.11.2019 16:26

Türk Kızılay Karabük Şube Başkanı Özcan Büyükgenç, "Türk Kızılayı Karabük Şubesi olarak il genelinde nerede bir ihtiyaç sahibi vatandaşımız varsa imkanlar ölçüsünde yanlarında olmaya çalışıyoruz." dedi.

Büyükgenç, Karabük Öğretmenevi'nde düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, Türk Kızılay Karabük Şubesi olarak ramazan ayında 2 bin aileye gıda yardımı yaptıklarını söyledi.

İhtiyaç sahibi ailelere gıda paketi yardımlarının devam ettiğini belirten Büyükgenç, şunları kaydetti:

"Kurban Bayramı vesilesi ile vekaletle kurban kesiminde geçmiş yıllara oranla yaklaşık 3 kat bir artış gösterdik. Butik sevgi mağazamızdan yaklaşık 3 bin kişiye 9 bin parça kıyafet verdik. Camisi yanan bir köyümüze çadır mescit kurduk. Evi yanan 7 vatandaşımıza konteyner ev verdik. İhtiyaç sahibi ailelerimize sıcak yemek yardımımız devam etmektedir. Türk Kızılayı Karabük Şubesi olarak il genelinde nerede bir ihtiyaç sahibi vatandaşımız varsa imkanlar ölçüsünde yanlarında olmaya çalışıyoruz."

Kaynak: AA