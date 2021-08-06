TÜRK KIZILAY, KAN BAĞIŞLAYANLAR ADINA 3 FİDAN DİKECEK
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TÜRK KIZILAY, KAN BAĞIŞLAYANLAR ADINA 3 FİDAN DİKECEK

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TÜRK Kızılay, yangınların kül ettiği ormanlık alanları yeniden yeşertmek için çalışma başlattı.

TÜRK Kızılay, yangınların kül ettiği ormanlık alanları yeniden yeşertmek için çalışma başlattı. Ülke genelinde yürütülecek kampanya kapsamında, kan bağışında bulunanlar adına, 3 fidan dikilecek. Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Koç, yanan alanların yeniden yeşillendirilmesi için bu yıl 7,5 milyonu aşkın fidan dikimi gerçekleştirmeyi planladıklarını, kan veren her bağışçı adına 3 fidan dikileceğini belirtti.

Muş'taki kan bağışı çalışmalarıyla ilgili incelemelerde bulunan Türk Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Koç, geçen yıl 2,5 milyon fidanı toprakla buluşturduklarını söyledi. Yangının küle dönüştürdüğü alanların yeniden yeşillendirilmesi için bu sene de 7,5 milyondan fazla fidan dikimi gerçekleştirmeyi planladıklarını belirten Koç, "Ciğerlerimiz yanıyor, geleceğimiz yanıyor. Hepimizin duyarlı olması gerekiyor. Her şeyi devletimize bırakmamamız gerekiyor. Toplumdaki bireyler olarak bizler de her türlü hassasiyeti ve dikkati göstermemiz lazım. İnşallah hızlı bir şekilde netice alırız. Türk Kızılay'a kan bağışlayan her bir bağışçının adına 1'er tane fidan dikiyorduk. Bugün bu afetler sonrasında her bağışçımız için fidan sayımızı 3'e çıkardık. Geçtiğimiz yıl ve bu yıl yaklaşık 2,5 milyon fidan diktik. İnşallah bu yıl yaklaşık 7,5 milyonu aşkın fidan dikmiş olacağız. Bu yüzden bütün vatandaşlarımızı kan bağışına davet ediyoruz. En önemlisi ormanlarımızı korumaya davet ediyoruz" diye konuştu.

Muş Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. Ahmet Kotan ise Türk Kızılay olarak her yıl kan bağışçıları adına fidan dikimi gerçekleştirdiklerini ve bu yıl orman yangınları nedeniyle bu sayıyı artırdıklarını kaydetti. Yangınların kül ettiği ormanlık alanların yeniden yeşertilmesi adına her kan bağışçısının ismiyle 3 fidan dikileceğini anlatan Kotan, 'Bu şekilde afet bölgelerine desteği sağlamayı düşünüyoruz. Bundan dolayı vatandaşlarımızın kan bağışı noktasında desteklerini sağlayarak, ülkemizin yeşillenmesine destek vereceklerini düşünüyorum' dedi.

Ülkedeki orman yangınlarının kendilerini derinden üzdüğünü belirten kan bağışçısı Özcan Sayılgan da Türk Kızılay tarafından yürütülen kampanya sayesinde adına dikilecek 3 fidan için mutlu olduğunu söyledi.

TÜRK KIZILAY, KAN BAĞIŞLAYANLAR ADINA 3 FİDAN DİKECEK
TÜRK KIZILAY, KAN BAĞIŞLAYANLAR ADINA 3 FİDAN DİKECEK
TÜRK KIZILAY, KAN BAĞIŞLAYANLAR ADINA 3 FİDAN DİKECEK
TÜRK KIZILAY, KAN BAĞIŞLAYANLAR ADINA 3 FİDAN DİKECEK
TÜRK KIZILAY, KAN BAĞIŞLAYANLAR ADINA 3 FİDAN DİKECEK
TÜRK KIZILAY, KAN BAĞIŞLAYANLAR ADINA 3 FİDAN DİKECEK

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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