Türk Kızılay kan bağışı için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi önünde stant kurdu
Türk Kızılay, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni ziyaret edenlerin kan bağışında bulunabilmesi için stant kurdu.
28.08.2020 17:32 | Son Güncelleme: 28.08.2020 17:36
Türk Kızılay, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni ziyaret edenlerin kan bağışında bulunabilmesi için stant kurdu.
Türk Kızılayın düzenlediği kan bağışı kampanyası vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Cuma namazını kılan vatandaşlar, sağlık kontrollerinin ardından kan bağışında bulundu.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından, Türk Kızılayın Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni ziyaret edenlerin kan bağışından bulunabilmesi stant kurduğunu belirtti.
Yerlikaya, "kan ver hayat kurtar" etiketiyle yaptığı paylaşımda "Ayasofya ziyaretiniz esnasında 11.00-19.00 saatleri arasında kan bağışında bulunarak 3 hayat kurtarabilirsiniz." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA