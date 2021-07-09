Türk Kızılay Kadirli Şubesi yetim ve öksüz çocuklara yönelik kültürel gezi ve piknik aktivitesi düzenledi
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Türk Kızılay Kadirli Şubesi yetim ve öksüz çocuklara yönelik kültürel gezi ve piknik aktivitesi düzenledi

Türk Kızılay Kadirli Şubesi yetim ve öksüz çocuklara yönelik kültürel gezi ve piknik aktivitesi düzenledi
Habermetre - Haberler | Toplum

Osmaniye'nin Kadirli İlçesinde Türk Kızılay Şubesi "Gülen Yüzler Projesi" ile yetim ve öksüz çocuklara yönelik kültürel gezi ve piknik aktivitesi düzenledi.

Osmaniye'nin Kadirli İlçesinde Türk Kızılay Şubesi "Gülen Yüzler Projesi" ile yetim ve öksüz çocuklara yönelik kültürel gezi ve piknik aktivitesi düzenledi.

Çocukların hem kültürel miraslarımızı görüp gezmelerini hem de güzel bir gün geçirmeleri için etkinlik düzenlediklerini belirten Biçer, Kadirli'deki öksüz ve yetim çocukları eğlendirmek ve onlarla vakit geçirmek için "Gülen Yüzler Projesi" ile Karatepe Açık Hava Müzesine bir gezi düzenlediklerini söyledi.

Her yetim bir peygamber mirası olduğunu söyleyen Türk Kızılay Kadirli Şube Başkanı Zafer Biçer, yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi "Kadirlimizde öksüz ve yetim çocuklar için Kızılay'ımızın Gülen Yüzler projesini hayata geçirdik. İlk gezimizi Karatepe Arslantaş Açık Hava Müzesi ve Coğrafi İşaret belgesi alan ve dünyaca ünlü Karatepe Kilim Kooperatifine düzenledik.

Tarihi yerleri gezen yavrularımızla daha sonra çuval ve yumurta yarışı yaptık. Piknikte hem eğlendik, hem de geleneksel okçuluk Eğitmeni Selim Esmeray ile ok a>ık. Amacımız Her yetim Allah'ın bir emanetidir düsturu ile onlara güzel bir gün geçirmelerini sağlamaktır. Bunu da sağladığımıza inanıyoruz. Projemizi sürdürüp öksüz ve yetim çocuklarımızı yüzünü güldürmeye devam edeceğiz" dedi. Programın sonunda Başkan Biçer, yetim ve öksüz çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Kadirli Kızılay

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Kaynak: Habermetre

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Türk Kızılay Kadirli Şubesi yetim ve öksüz çocuklara yönelik kültürel gezi ve piknik aktivitesi düzenledi - Haberler
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