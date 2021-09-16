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Türk Kızılay Kabadüz Temsilciliği açıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Türk Kızılay Kabadüz Temsilciliği açıldı

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde Türk Kızılay Kabadüz Temsilciliği hizmet binasının açılışı gerçekleştirildi.

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde Türk Kızılay Kabadüz Temsilciliği hizmet binasının açılışı gerçekleştirildi.

Açılış törenine Kabadüz Kaymakamı Yasin Şahin, Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, Türk Kızılay Ordu Şube Başkanı Birnur Fatma Enginyurt, AK Parti İlçe Başkanı Ergin Hatipoğlu, kurum müdürleri, Mahalle Muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

İlk olarak açılış konuşmasını Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya yaptı. İlçeye Türk Kızılay Şubesini kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Belediye Başkanı Yener Kaya, "Türk Kızılayı'nın Kabadüz ilçemizde hizmet binasının açılışını gerçekleştirmenin büyük mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm vatandaşlarımdan ricam, Türk Kızılay'ımıza her zaman yanında olalım, destek verelim" dedi.

Kabadüz Kaymakamı Yasin Şahin ise, "Türk Kızılay temsilciliğinin ilçede açılmış olması bizler için çok önemli. Çünkü ilçemizde gerek kan bağışı etkinliği, gerek sosyal yardım programlarımız olsun birlikte sahada olacağız" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından İlçe Müftüsü Ahmet Koç ettiği dua sonrası açılış kurdelesi kesildi. - ORDU

Türk Kızılay Kabadüz Temsilciliği açıldı

Türk Kızılay Kabadüz Temsilciliği açıldı

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Haber: Türk Kızılay Kabadüz Temsilciliği açıldı - Haberler
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