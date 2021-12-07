Türk Kızılay İzmir Şubesi yılbaşı kermesi düzenleyecek - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türk Kızılay İzmir Şubesi yılbaşı kermesi düzenleyecek

AA / Tezcan Ekizler - Haberler | Güncel
Türk Kızılay İzmir Şubesi yılbaşı kermesi düzenleyecek

Türk Kızılay İzmir Şube Kadın Teşkilat Başkanı Gözde Birman, 11 Aralık'ta geliri ihtiyaç sahibi ailelerin evlerinin onarımında kullanılmak üzere yılbaşı kermesi düzenleyeceklerini söyledi.

İZMİR (AA) - Türk Kızılay İzmir Şube Kadın Teşkilat Başkanı Gözde Birman, 11 Aralık'ta geliri ihtiyaç sahibi ailelerin evlerinin onarımında kullanılmak üzere yılbaşı kermesi düzenleyeceklerini söyledi.

İzmir Şube Başkanlığı binasında basın toplantısı düzenleyen Birman, kadın kolları olarak yaklaşık 2 ay önce göreve başladıklarını belirtti.

İlk projelerinin yeni yıl kermesi olduğunu belirten Birman, "11 Aralık Cumartesi günü saat 10.00 ile 19.00 saatleri arasında Kültürpark Tenis Kulübü'nde yılbaşı kermesi düzenleyeceğiz. 30 stantla sınırlı tutulan kermesimize yoğun talebin olması bizleri mutlu ediyor. Stantlarımız ücretsiz verilip kardan sadece yüzde 20 bağış alınacaktır. Tüm İzmirlileri kermesimize bekliyoruz. Kermesin tüm geliri kent genelinde tespit edilen 10 evin bakım ve tadilatına aktarılacak. Kermesimizi yılda 4 kez yapmayı planlıyoruz." dedi.

Birman, kentteki kadınların 365 gün hizmet alabileceği bir kadın dayanışma merkezi kurmak istediklerini bu projelerini hayata geçirmek için çalışmalara başladıklarını aktardı.

Libya'da Halife Hafter'in adaylığının önündeki engel kalktı

Libya'da Halife Hafter'in adaylığının önündeki engel kalktı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'a hareketinden önce açıklamada bulundu: (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'a hareketinden önce açıklamada bulundu: (2)

 Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türk iş adamlarına Katar'da verilen işlerin tutarı 15 milyar dolar civarındadır.'

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk iş adamlarına Katar'da verilen işlerin tutarı 15 milyar dolar civarındadır."

AA / Tezcan Ekizler - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title