Türk Kızılay İzmir Şubesi çalışanları ve gönüllülerinden kan bağışı
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Türk Kızılay İzmir Şubesi çalışanları ve gönüllülerinden kan bağışı

Türk Kızılay İzmir Şubesi çalışanları ve gönüllülerinden kan bağışı
08.05.2020 00:30 | Son Güncelleme: 08.05.2020 00:32

Türk Kızılay İzmir Şubesi çalışanları ve gönüllüleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kan stoklarının azalmasına dikkati çekmek için kan bağışında bulundu.

Türk Kızılay İzmir Şubesi çalışanları ve gönüllüleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kan stoklarının azalmasına dikkati çekmek için kan bağışında bulundu.

Türk Kızılay İzmir Şube Başkanı Kerem Fahri Baykalmış ile kurum çalışanları ve gönüllülerinden oluşan 150 kişi, Bornova Meydanı'ndaki Türk Kızılay Kan Bağış Merkezine gelerek kan verdi.

Baykalmış, Kovid-19 salgını nedeniyle azalan kan stoklarına dikkat çekmek amacıyla böyle bir çalışma gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Kan bağışında bulunan gönüllülere teşekkür eden Baykalmış, "İzmir'de kan stoklarımız maalesef tükendi. Bu vesileyle gerek vatandaşlarımızla gerekse de hasta yakınlarımız aracılıyla kan ihtiyacı olan insanlarımızın ihtiyaçlarını çözmek için çağrılarda bulunduk. Salgın dolayısıyla geçirdiğimiz bu sıkıntılı günleri, bağışçılarımızın vereceği desteklerle atlatacağımıza inanıyorum." dedi.

İzmir Kan Merkezi Müdürü Burak Yurdakul ise vatandaşlardan kan bağışı desteği istedi.

Türk Kızılay İzmir Şubesi çalışanları ve gönüllülerinden kan bağışı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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