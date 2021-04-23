Türk Kızılay İzmir Şubesi bünyesinde Engelsiz Kızılay Kulübü kuruldu
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Türk Kızılay İzmir Şubesi bünyesinde Engelsiz Kızılay Kulübü kuruldu

Türk Kızılay İzmir Şubesi bünyesinde Engelsiz Kızılay Kulübü kuruldu
Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör - Haberler | Güncel

Türk Kızılay İzmir Şube Başkanlığı bünyesinde Engelsiz Kızılay Kulübü oluşturuldu.

Türk Kızılay İzmir Şube Başkanlığı bünyesinde Engelsiz Kızılay Kulübü oluşturuldu.

Engelsiz Kızılay Kulüp Sorumlusu Mekkiye Uludağ, yaptığı yazılı açıklamada, kulüp yönetimiyle ilk toplantılarını gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Tüm engellilerin sesi, temsilcisi ve hizmetkarı olmayı amaçladıklarını ifade eden Uludağ, "Kadınların, yaşlı ve çocukların, işsiz gençlerin sorunlarına aracısız çözüm bulabilecekleri bir mecrada kimsesizlerin kimsesi olacağız. Engellilerin eğitimi ve topluma kazandırılmasının yanında sağlıklı bireylerle aralarındaki görünmez duvarları da kaldıracağız. Biz eğitime ve yardımlaşmaya gerçekten çok büyük önem veren, onu kutsayan bir kültüre sahibiz. Okula gitmek eğitim görmek isteyip de buna imkan bulamayan tek çocuğun bile kalmaması tek dileğimiz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör

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