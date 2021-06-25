Türk Kızılay, İzmir'de vekaletle kurban kesim kampanyasını tanıttı
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Türk Kızılay, İzmir'de vekaletle kurban kesim kampanyasını tanıttı

Türk Kızılay, İzmir'de vekaletle kurban kesim kampanyasını tanıttı
Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör - Haberler | Güncel

Türk Kızılay İzmir Şube Başkanı Kerem Fahri Baykalmış, Kızılay'ın Türkiye dahil 21 ülkede toplam 150 bini aşkın hisselik kurban kesmeyi hedeflediğini bildirdi.

Türk Kızılay İzmir Şube Başkanı Kerem Fahri Baykalmış, Kızılay'ın Türkiye dahil 21 ülkede toplam 150 bini aşkın hisselik kurban kesmeyi hedeflediğini bildirdi.

Baykalmış, Konak'taki Kızılay binasında düzenlediği basın toplantısında, Kızılay'ın vekaletle kurban kesim kampanyasını geleneksel hale getirdiğini belirtti.

Hayırseverlerin vekaletleriyle yurt içi ve yurt dışında milyonlarca ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedeflediklerini aktaran Baykalmış, şunları kaydetti:

"Kurban Bayramının dayanışma ve yardımlaşma ruhunu dünyanın farklı coğrafyalarında da yaşatacak Kızılay, Türkiye dahil 21 ülkede toplam 150 bini aşkın hisselik kurban kesmeyi hedefliyor. Kızılay vekalet bedellerini ise yurt içi ve yurt dışı için 1050 lira olarak belirledi. Yurt dışından vekalet vermek isteyenler ise 125 dolar veya 105 avro bedel karşılığında bir hisselik vekaletini Kızılay'a verebilecek."

Baykalmış, kurbanları din görevlileri, veterinerler ve noterlerin bulunduğu ortamda dini kurallara uygun bir şekilde, hijyenik ortamlarda, vekalet sahiplerinin isimleri okunarak, bayramın ilk 3 günü kesileceğini bildirdi.

Türk Kızılay'ın, hayırseverlerin kurban vekaletlerini https://www.kizilayizmir.org.tr/bagis-yap/kurban-bagisi-kampanyasi/28 internet adresinden de verebileceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör

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