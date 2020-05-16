Türk Kızılay, İzmir'de 100 çocuğa bayramlık kıyafet yardımında bulundu Türk Kızılay, İzmir'in Menemen ilçesinde 100 çocuğa bayramlık sevinci yaşattı.

Türk Kızılay, İzmir'in Menemen ilçesinde 100 çocuğa bayramlık sevinci yaşattı.

Türk Kızılay Menemen Şubesi tarafından ihtiyaç sahibi ailelere çocuklarına bayramlık kıyafet almaları için hediye çeki dağıtıldı.

Şube Başkanı Serkan Orkun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla çocuklara hediyelerini aileleri aracılığıyla ulaştırdıklarını belirterek, "Bu bayram çocuklarımızı mutlu etmek istedik. Çalışmamıza destek veren İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne de teşekkür ederiz." dedi.

Kaynak: AA