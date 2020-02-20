Türk Kızılay Isparta Şubesi ile Gençlikspor'dan işbirliği protokolü

20.02.2020 13:32 | Son Güncelleme: 20.02.2020 13:32

Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türk Kızılay Isparta Şubesi arasında afete hazırlık bilinci kazandırma ve diğer Kızılay çalışmalarında katkı sağlanması amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.



Gerçekleştirilen protokol imza törenine Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, Türk Kızılay Isparta Şubesi Başkanı Ramazan Tamer Büyükküpçü ve Türk Kızılay Isparta Şubesi yöneticileri katıldı. Taraflar işbirliği protokolünün hayırlı olması temennisinde bulundular. - ISPARTA

Kaynak: İHA