Türk Kızılay, Irak'taki ihtiyaç sahipleri için 300 büyükbaş kurban kesim işlemine başladı Türk Kızılay, etleri Irak'taki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere 300 büyükbaş kurbanlığın kesim işlemine başladı.

Türk Kızılay, etleri Irak'taki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere 300 büyükbaş kurbanlığın kesim işlemine başladı.

Türk Kızılay Irak Delegasyonu Başkanı Murat Özgüven, AA muhabirine Erbil'deki kurban kesim noktasında yaptığı açıklamada, Türk Kızılayın 2020 Kurban Bayramı yardım kampanyası çerçevesinde 2 bin 100 hissedara ait 300 büyükbaş kurbanın kesimine başlandığını söyledi.

İlk dağıtım yerlerinin Erbil ve çevresinde bulunan iç göçmen ve sığınmacı kampları olacağını belirten Özgüven, "Ardından tüm Irak'ın 26 noktasında kurban eti dağıtacağız." dedi.

Kurban kesim noktasında hazır bulunan Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay da Türkiye'nin herhangi bir etnik ve dini fark gözetmeksizin herkese yardım eli uzatma geleneğini sürdürdüğünü vurguladı.

Karaçay, "Bu geleneği en iyi sürdüren de Türk Kızılayıdır. Kızılay kendisine emanet edilen vekaletlerin yerine getirilmesi bağlamında bugün 300 büyükbaş hayvan kesimini gerçekleştiriyor." diye konuştu.

Kaynak: AA