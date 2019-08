Türk Kızılay Irak'ta bin 50 aileye kurban eti ulaştıracak

11.08.2019 14:53

Türk Kızılayı, "Kurban Bereketini Yıl Boy Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla Irak'ta yaşayan iç göçmen, sığınmacı ve ihtiyaç sahibi bin 50 aileye kurbanlık eti ulaştıracak.

Erbil'deki kesimhanede gerçekleştirilen büyükbaş hayvanların kesimi sırasında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Bölge Bakanı Aydın Maruf, Erbil Valisi Nevzad Hadi, Türk Kızılay Irak Delegasyon Başkanı Tahir Kahveci ve bazı yetkililer katıldı.

Kahveci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'deki hayırsever vatandaşların vekalet ettiği 150 büyükbaş hayvanın etini ihtiyaç sahibi bin 50 aileye dağıtacaklarını söyledi.

Din, dil ve ırk ayrımı yapmadan kurbanlıkları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı hedeflediklerini belirten Kahveci, "Elimizin ulaştığı her yere kurban bağışlarımızı ve yardımlarımızı ulaştırmaya çalışacağız." dedi.

Kahveci, Irak'ta kurbanlık etlerinin Musul, Duhok, Halepçe, Kerkük ve Erbil'deki iç göçmen ve sığınmacı ile ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıracaklarını ifade etti.

"Türk Kızılay her zaman buradaki insanlara sahip çıktı"

Kesim sırasında hazır bulunan IKBY Bölge Bakanı Maruf da Türk Kızılayının Kurban Bayramında Irak'taki ihtiyaç sahibi ailelere yardım eli uzattığını söyledi.

Irak'ta muhtaç insanlara yaptığı yardımlardan dolayı Türk Kızılayına teşekkür eden Maruf, "Bunlar gerçekten güzel adım ve önemli çalışmalardır. Türk Kızılayı, geçmiş dönem ve bayramlarda da hiçbir zaman buradaki insanları yalnız bırakmadıl. Her zaman bize sahip çıktılar." dedi.

Son olarak Bakan Maruf, Türk Kızılayının sadece Irak'ta değil, Orta Doğu'da bir örnek kuruluş haline geldiğini ve her zaman büyük çalışmalara imza attığını vurguladı.

Kaynak: AA