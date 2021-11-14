Türk Kızılay insani yardımda temel tedarikçi olacak

Kızılay Yatırım iştiraki olan Kızılay Çadır Tekstil ile Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Dernekleri Federasyonu (IFRC) arasında imzalanan çerçeve anlaşmaya göre IFRC, krizler için ihtiyaç duyduğu insani yardım malzemelerinin tedariğinde Kızılaya öncelik verecek.

Türk Kızılaydan yapılan yazılı açıklamada, kurumun, insani yardım dünyasındaki 153 yıllık tarihiyle oluşturduğu bilgi birikimi ve üretim kapasitesini dünyadaki tüm ihtiyaç sahiplerinin hizmetine sunmaya hazırlandığı bildirildi.

Dünyada çadır üretim kapasitesine sahip birkaç Kızılay-Kızılhaç derneğinden biri olan kurumun, çadır üretiminin yanı sıra kişisel koruyucu ekipman ve tekstil üretim kapasitesi ile dünyadaki insani yardım aktörlerinin de daha fazla dikkatini çektiği belirtilen açıklamada, Türk Kızılayın kapasitesine yönelik yaptıkları incelemenin ardından IFRC Küresel İnsani Hizmetler ve Tedarik Zinciri Genel Müdürü Simon Missiri başkanlığındaki heyet ile Kızılay Yatırım Ceo'su Haşim Çakmak'ın önemli bir anlaşmaya imza attığı kaydedildi.

Çerçeve anlaşmaya göre, özellikle yakın coğrafya olmak üzere dünyadaki tüm krizlerde ihtiyaç duyulan insani yardım malzemelerinin tedariğinde öncelikle Türk Kızılaya başvurulacağı aktarıldı.

Kızılay Çadır Tekstilin, kişisel koruyucu ekipman ve tekstil maddelerinin tedariğinde IFRC'nin ana paydaşlarından biri olacağı belirtildi.

"Kızılay'ın insani yardım çalışmalarına daha fazla kaynak sağlanmış olacak"

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Kızılay Yatırım CEO'su Haşim Çakmak, "Burada önemli olan Türkiye'nin insani yardım alanında temel tedarikçi haline gelmesi. Bir kriz ile karşı karşıya kalmış tüm mazlumlar, üzerinde Türk bayrağının ve Türk Kızılay ambleminin bulunacağı yardım malzemeleriyle hayata tutunacak. Kızılayın insani yardım çalışmalarına daha fazla kaynak sağlanmış olacak. Kızılayın insani yardım malzemesi üretimindeki tecrübesi ve kalitesi Kızılay Yatırım ile sahaya inmiş olacak." ifadelerini kullandı.

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'ın Avrupa Bölgesi Başkanlığını yürüttüğü IFRC, Türk Kızılay tecrübesiyle dünyanın her noktasındaki insani krizlere daha etkin şekilde cevap vermeyi amaçlıyor.

AA / Selma Kasap - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet