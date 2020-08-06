Türk Kızılay İnegöl Şubesi Kurban Bayramı'nda 191 hisse vekaleti aldı
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Türk Kızılay İnegöl Şubesi Kurban Bayramı'nda 191 hisse vekaleti aldı

Kurban Bayramı süresince İnegöl ilçesinde vatandaşların Türk Kızılay İnegöl Şubesine 191 hisse vekalet verdiğini belirten Şube Başkanı Varol Yılmaz, kurban kesimlerini Türkiye ve farklı ülkelerde tamamladıklarını bildirdi.

Türk Kızılay İnegöl Şubesi Kurban Bayramı'nda 191 hisse vekaleti aldı
06.08.2020 16:21 | Son Güncelleme: 06.08.2020 16:21

Kurban Bayramı süresince İnegöl ilçesinde vatandaşların Türk Kızılay İnegöl Şubesine 191 hisse vekalet verdiğini belirten Şube Başkanı Varol Yılmaz, kurban kesimlerini Türkiye ve farklı ülkelerde tamamladıklarını bildirdi.

Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk Kızılay İnegöl Şubesi olarak bu Kurban Bayramında da ilçe halkının ve bağışçılarının gösterdiği sonsuz güvene teşekkürlerini sunduklarını söyledi.

Kurban Bayramı'nda Türkiye genelinde alınan kurban vekaletleri ile İnegöl'de verilen 191 hisse vekaletin kesim işlerinin tamamlandığını belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"Türkiye ile birlikte Balkanlar, Asya, Afrika ve Orta Doğu'daki 17 ülkede kurban kesimlerini tamamlayan Türk Kızılay ekipleri, yurt dışında eşit pay edilerek ve soğuk zincir korunarak hazırladığı kurban etlerinin dağıtım faaliyetleriyle de sofraları bereketlendirdi. Yurt içinde alınan ve kesimi yapılan vekaletlerin kurban etlerinin bir kısmı AŞ evlerinde sıcak yemek ve anlık olarak dağıtıldı. Kurban etlerinin büyük bir kısmı da kavurma konserve haline getirilerek sosyal yardımlar ve afet durumlarında afet bölgelerinde afet zedelere dağıtılacak."

Bu sayede sadece Kurban Bayramında değil, yıl boyunca sofralarda kurban bereketinin yaşanacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Kızılay İnegöl şube yönetimi olarak göreve geldiğimiz 2019 yılında aldığımız bu görevde halkımızın kurban bağış kampanyasına yoğun ilgi göstermesi ile yüzde 364 bir artışla bu yılki kurban kesimini tamamladık. Türk Kızılay'ına duyulan güven bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir. Son 1 yıllık görev sürecimizde 4 bin 245 haneye erzak, nakit, giyim, market fişi desteklerimizin yanında kurban konservelerimizin dağıtımını da gerçekleştirdik. Kurban Bayramı arefesinde 243 ailemize erzak kıyma ve kuşbaşı konserve etlerimizi ile destekte bulunduk. 92 evladımızın bayramlıklarını temin ettik. Tüm çalışmalarımızda bizlere destek veren hayırsever Türk Kızılay bağışçılarına şükranlarımızı sunuyoruz. Daha sağlıklı huzurlu bayramlara hep birlikte erişmeyi Rabb'imden niyaz ediyorum."

Kaynak: AA

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