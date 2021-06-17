Türk Kızılay'ından 'Filistin' yararına yardım etkinliği
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Türk Kızılay'ından 'Filistin' yararına yardım etkinliği

Türk Kızılay'ından 'Filistin' yararına yardım etkinliği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Türk Kızılay Altındağ Şubesi ve Muradiye Kültür Vakfı işbirliği ile 'Filistin' için yardım etkinliği düzenlendi.

Türk Kızılay Altındağ Şubesi ve Muradiye Kültür Vakfı işbirliği ile 'Filistin' için yardım etkinliği düzenlendi.

Türk Kızılay Altındağ Şubesi ve Muradiye Kültür Vakfı işbirliğinde 'Filistin' için Ulus Hacı Bayram semti Şeyh İzzetttin Türbesi yanında bulunan Türk Kızılay Altındağ Şubesi'nde yardım etkinliği düzenlendi. Türk Kızılay ve Muradiye Kültür Vakfı'ndan yetkililerin açılışını yaptığı etkinlikten elde edilecek gelirin "Filistin" yararına kullanılacağı bildirildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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