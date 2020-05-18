Türk Kızılay'ından "Bağış ve Dayanışma Gecesi"
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Türk Kızılay'ından "Bağış ve Dayanışma Gecesi"

Türk Kızılay'ından "Bağış ve Dayanışma Gecesi" Türk Kızılayı, 7 saat sürecek olan 'Bağış ve Dayanışma Kampanyası' başlattı.

Türk Kızılay'ından
18.05.2020 20:23 | Son Güncelleme: 18.05.2020 20:23

Türk Kızılay'ından "Bağış ve Dayanışma Gecesi"

İSTANBUL - Türk Kızılayı, 7 saat sürecek olan 'Bağış ve Dayanışma Kampanyası' başlattı. Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, "İhtiyaç sahiplerine bağışçılarımızın ve gönüllülerimizin katkılarını taşıyan bir güven köprüsüyüz. ve bu işi 152 yıldır yapıyoruz. Bugünkü hedefimiz Kızılay'ımızın dijital ortamlarını kullanarak 2 milyon insana ulaşmak ve onların desteğiyle ramazanda ihtiyaç sahibi insan bırakmamak" dedi.

Türk Kızılayı, korona virüsle mücadele döneminde daha fazla insana ulaşabilmek için 'Bağış ve Dayanışma Programı' düzenledi. Tuzla'da bulunan Türk Kızılayı Marmara Bölge Afet Müdahale ve Lojistik Merkezi'nde Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'ın ev sahipliğinde düzenlenen ve sunuculuğunu Oylum Talu'nun yaptığı programda Türkiye'nin farklı noktalarındaki bağışçılar ve gönüllüler ile canlı bağlantılar yapılıyor. Sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanan ve 7 saat boyunca sürecek olan programa 2 milyon katılımcının destek vermesi hedefleniyor.

"152 yıldır bağışçılarımızın katkılarını taşıyan güven köprüsüyüz"

Konuya ilişkin açıklama yapan Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, "Bağış ve dayanışmayla ayakta duran bir kurumuz. İhtiyaç sahiplerine bağışçılarımızın ve gönüllülerimizin katkılarını taşıyan bir güven köprüsüyüz. ve bu işi 152 yıldır yapıyoruz. Savaş dönemlerinde ve sıkıntılı dönemlerde bu kesintisiz olarak devam etti. Bugün de aslında benzer bir biyolojik afet yaşıyoruz. Korona pandemisi yaşıyoruz, evlerimizden çıkamıyoruz. Bizim her ramazan düzenlediğimiz geleneksel iftarlarımızı fiziksel olarak bir araya gelerek yapamadık ama bunu atlamak olmazdı. Belki o yemeklerde bin kişiye ulaşıyorduk ama bugünkü hedefimiz Kızılay'ımızın dijital ortamlarını kullanarak 2 milyon insana ulaşmak. ve 2 milyon insanın küçük veya büyük desteğiyle ramazanda ihtiyaç sahibi insan bırakmamak adına elimizden geldiği kadar dayanışma göstermeye gayret ediyoruz" dedi.

"Mümkün olduğu kadar çok bağışçımıza ulaşmaya çalışacağız"

Kınık, "Programımızı Kızılay'ın Marmara Afet Operasyon Merkezi depolarımızda gerçekleştiriyoruz. Tam bir televizyon programı tadında olacak. Canlı bağlantılar olacak. Uluslararası delegasyonlarımıza bağlanacağız. Arakan'dan Bosna Hersek'e Somali'den Suriye'ye kadar çok geniş bir coğrafyada faaliyet gösteren Kızılaycılara bağlanacağız. Ülke içinde 81 ildeki şube başkanlarımıza, gönüllülerimize, aşevlerimize bağlanacağız. Onların da duygu ve düşüncelerini alacağız. Profesyonel bir içerikle mümkün olduğu kadar çok sayıda bağışçımıza ulaşmaya çalışacağız. Çok sayıda sanatçımız, sporcularımız, siyasilerimiz, milletvekillerimiz de yayınlara bağlanacaklar. Onlar da bu anlamda katkılarını ve duygularını bizlerle paylaşacaklar" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Manşet

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