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Türk Kızılay'ınca "Şenlendirme Projesi" kapsamında kütüphane oluşturuldu

AA / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel
Türk Kızılay'ınca

Türk Kızılay Havsa Abalar Köyü Ortaokuluna kütüphane oluşturdu.

EDİRNE (AA) - Türk Kızılay Havsa Abalar Köyü Ortaokuluna kütüphane oluşturdu.

Kütüphanenin açılış töreninde konuşan Havsa Kaymakamı Reşit Özer Özdemir, projenin hayata geçmesinde emeği olanlara teşekkür etti.

Edirne Valisi Ekrem Canalp'in eşi Dr. Ayten Canalp'te zor zamanlarda sahada olan Türk Kızılay'ın ülkenin gelişmesinde de önemli projelerle en önde yer aldığını söyledi.

Kütüphanelerin sadece kitap toplama alanı olmadığına vurgu yapan Canalp," Öğrencilerimize çok güzel bir armağan vermek için buradayız. Kütüphaneler hem öğrencilerimizin bilgilerini artıran, hem kitap okuma alışkanlığı kazandıran, hem sosyalleşmelerine katkı sunan yerlerdir. Türk Kızılay ve Edirne Valiliği güzel bir projede buluştu. Öğrencilere mutlu ve sağlıklı bir eğitim yılı diliyorum" dedi.

Kızılay Kadın Kolları Edirne Şubesi Başkanı Rüçhan Zıpkınkurt ise Türk Kızılay'ın 153 yıldır merhamet ve sevgi kuruluşu olduğunu söyledi.

Oluşturulan kütüphanenin Şenlendirme Projesi kapsamında gerçekleştiğini anımsatan Zıpkınkurt, Vali Ekrem Canalp ve Dr. Ayten Canalp'e desteklerinden ötürü teşekkür etti.

Konuşmaların ardından kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.

Türk Kızılay'ınca Şenlendirme Projesi kapsamında kütüphane oluşturuldu

Türk Kızılay'ınca Şenlendirme Projesi kapsamında kütüphane oluşturuldu

AA / Gökhan Zobar - Son Dakika Haberleri
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Haber: Türk Kızılay'ınca 'Şenlendirme Projesi' kapsamında kütüphane oluşturuldu - Haberler
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