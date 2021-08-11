Türk Kızılay'ın yaklaşık 10 bin 500 gönüllüsü yangın mağdurlarına desteğin ön saflarında görev yapıyor

Yurt genelinde birçok ilde art arda çıkan orman yangınları nedeniyle mağdur olanlara destek vermek için Türk Kızılay çatısı altında gönüllü olan yaklaşık 10 bin 500 kişi gece gündüz demeden çalışıyor.

Yurt genelinde birçok ilde art arda çıkan orman yangınları nedeniyle mağdur olanlara destek vermek için Türk Kızılay çatısı altında gönüllü olan yaklaşık 10 bin 500 kişi gece gündüz demeden çalışıyor.

Türkiye'nin birçok ilinde art arda çıkan orman yangınlarının ardından bu gönüllülerin yaklaşık yüzde 7'sine denk gelen 10 bin 483'ü gece gündüz demeden Kızılay ekiplerine ve mağdurlara destek amacıyla bölgede görev alıyor. Bir anlamda her 100 Kızılay gönüllüsünden 7'si orman yangınlarıyla nedeniyle yaşamı sekteye uğrayan mağdurlar için ön saflarda mücadele veriyor. Aralarında doktor, veteriner, aşçı, lojistik yöneticisi, ev hanımı ve öğretmenlerin de bulunduğu gönüllüler, 160 noktadaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Mesleklerine göre iş bölümü yapılan gönüllülerden doktorlar, acil ilk yardıma ihtiyaç duyan, dumandan etkilenenlere hizmet veriyor. Veterinerler ise yangından zarar gören hayvanların yanık ve yaralarına müdahale edip ilk tedavilerinin ardından kliniğe götürüyor. Aşçılar, yangı alanlarındaki ihtiyaç sahipleri için yemek yaparken, meslek ayrımı olmaksızın tüm gönüllüler dağıtım noktalarında su ve yemek ikramı yapıyor, yardımları tasnifliyor. Yangın afetinin etkilerini azaltmak için gönüllü psikologlar hem ailelere hem çocuklara psikososyal destek hizmeti götürüyor. Gönüllü öğretmenler ise evlerini terk etmek zorunda kalan ailelerin çocuklarına, süreci daha hafif atlatabilmesi için aktiviteler yaptırıyor.

"Yaptığım işten çok gurur duyuyorum"

Türk Kızılay, orman yangınlarıyla mücadeleye destek amacıyla bir araya gelen her yaştan gönüllülerin videolarını kurumun sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. Bu gönüllülerden 72 yaşındaki Ali Sinan Kerimol, bir haftayı aşkın süredir çalışmalara katıldığını belirterek, "Yaptığım işten çok gurur duyuyorum, herkesin katılması lazım. Canla başla güzel bir iş yapıyoruz. Burada gençlerle birlikte aynı görevi yapıp, aynı ruhu paylaşıp, aynı heyecanı paylaşmak bana enerji veriyor. İyi ki geldim. " ifadelerini kullandı.

Tıp fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Hilal Dilara Avşar ise 6 ay önce Türk Kızılay gönüllüsü olduğunu aktardı. Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde yaşadığını ve yangın haberini alınca Manavgat'a geldiğini anlatan Avşar, şunları kaydetti: "Biz yeni ev yapmıştık, evimiz bitti ve bu bizi bir empatiye sürükledi. 'Ev yaptık, yeni taşındık ve insanların evleri yanıyor' dedik. Burada olmamız gerektiğini düşündük. "gonulluol. org" dijital platformundan başvuru yaptım buraya geldim. Benimle birlikte annem, babam, kardeşim de geldi ve ailece Kızılay gönüllüsü olduk. Burada insanlar adına bir şeyler yapabilmek, insanlığa bir faydamızın dokunması ihtimali bile bizi çok mutlu ediyor. Bu yüzden Kızılay'da olduğum için çok mutluyum. Herkesi Kızılay gönüllüsü olmaya davet ediyorum. "

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Kaynak: Habermetre