Türk Kızılay'ın ramazana özel düzenlediği programda toplanan bağışlar 51 milyon 200 bin lirayı geçti

Türk Kızılay tarafından ramazan ayına özel çevrim içi ve interaktif olarak düzenlenen "Teşekkür ve Dayanışma Programı"nda hayırseverler tarafından yapılan bağışların toplamı 51 milyon 200 bin lirayı geçti.

Türk Kızılay tarafından ramazan ayına özel çevrim içi ve interaktif olarak düzenlenen "Teşekkür ve Dayanışma Programı"nda hayırseverler tarafından yapılan bağışların toplamı 51 milyon 200 bin lirayı geçti.

Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, kuruluşun sosyal medya hesaplarından ve bir bölümü bazı ulusal televizyon kanallarından canlı yayınlanan ve 6 saat süren programda, ramazan öncesi hayırseverler, bağışlarını Kızılay'a emanet etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, video mesaj göndererek programa destek oldu.

Sanat, spor ve gösteri dünyasından İbrahim Tatlıses, Açelya Akkoyun, Esra Erol, Müge Anlı, Mesut Özil ve Vefa Küçük de yayına telefonla bağlanarak bağışta bulundu. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Pladis ve Godiva Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker gibi isimler de bağış ve açıklamalarıyla Kızılay'ın yanında oldu.

Ramazan ayında Türk Kızılay'a düzenli bağış yapan, evlilik töreni dolayısıyla da binlerce kişiye destek için Kızılay'a bağışta bulunan futbolcu Mesut Özil, 100 bin avro bağışlayarak bu ramazanda da ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü.

8 yaşındaki çocuk kumbarasındaki 100 lirayı Kızılay'a bağışladı

Öte yandan 8 yaşındaki Samira Atmaca adlı bir çocuk, kumbarasındaki 100 lirayı Kızılay'a bağışladığını söyleyince programda duygulu anlar yaşandı.

Yayına bağlanan Tülay Kümber ise bir emekli maaşını, Esma Yıldırım iki emekli maaşını, Şanlıurfa Suruç'ta yaşayan ve ismini vermek istemeyen bir vatandaş da vasiyeti kapsamında bankadaki 1 milyon 720 bin lira tutarındaki hesabını Kızılay'a bağışladı.

Bu arada Eşe Çilo adlı bir vatandaş hatim bağışladığını açıkladı. Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, bunun çok önemli bir destek olduğunun altını çizdi.

Ramazan yardımları

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, bu ramazanda 8 milyon insana 225 milyon lira destek vermeyi hedeflediklerini dile getirerek, kapısı çalınmadık ihtiyaç sahibi bırakmayacaklarını, zekat ve fitre bağışlarıyla yoksul ailelere yardım ulaştıracaklarını ifade etti.

İçerisinde ayçiçek yağı, kırmızı mercimek, domates salçası, kuru fasulye, arpa ve tel şehriye, toz şeker, makarna, pirinç, bulgur, çay, un ve tuz bulunan 120 lira değerindeki toplam 175 bin gıda kolisiyle ramazan boyunca 700 bin kişilik yardımın, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacağını aktaran Kınık, 206 bin aileye hane başı 500'er liradan 103 milyon liralık nakdi destek sağlayacaklarını kaydetti.

40 bin aileye, 250 liralık mobil alışveriş kodu ile destek verilecek

Özellikle afetlerden etkilenen İzmir, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Diyarbakır, Tunceli ve Giresun'daki ihtiyaç sahiplerine 23 milyon lira değerinde nakdi yardım ulaştırılarak toplam 103 milyon lira değerinde nakdi yardım sağlanacağını belirten Kınık, şu bilgileri paylaştı:

"Zincir marketlerde kurulan stantlara da vatandaşlarımız gıda kolisi bağışında bulunabilecek. Kızılay, Türkiye genelinde yaklaşık 400 bin çocuğa ikram paketlerini ulaştırarak çocukların neşe kaynağı olacak. 40 bin aileye SMS ile gönderilecek 250 TL'lik mobil alışveriş kodu ile toplamda 10 milyon TL değerinde destek verilecek. Bu ailelerimize ihtiyaçları doğrultusunda istedikleri ürünü tercih etme imkanı sağlanacak. Kovid-19 nedeniyle Kızılay olarak hem immün plazma çalışmalarımız hem de ekonomik olarak etkilenen insanlara yardımlarımız devam edecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Küçük