Türk Kızılay'ın "ramazan mesaisi"ne yabancı öğrencilerden destek
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Türk Kızılay'ın "ramazan mesaisi"ne yabancı öğrencilerden destek

Türk Kızılay'ın
07.05.2020 11:06 | Son Güncelleme: 07.05.2020 11:06

Trakya Üniversitesinde (TÜ) öğrenim gören yabancı öğrenciler, Türk Kızılay'a kan bağışında bulunarak destek oluyor.

Trakya Üniversitesinde (TÜ) öğrenim gören yabancı öğrenciler, Türk Kızılay'a kan bağışında bulunarak destek oluyor.

Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği ile Kosovalı Öğrenciler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği işbirliğinde, Türk Kızılay'ın "ramazan mesaisine" destek için kan bağışı kampanyası başlatıldı.

Azerbaycan, Kosova, Arnavutluk, Makedonya, Afganistan, Yunanistan, Filistin, Fas, Cezayir, Suriye, Özbekistan ve Türkmenistan uyruklu öğrenciler, Türk Kızılay'ın tahsis ettiği araçlarla kan bağış merkezlerine getiriliyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte işlemi ve ateş ölçümü yapıldıktan sonra merkeze giren öğrenciler, sosyal mesafe kuralına uyarak kan bağışında bulunuyor.

"Öğrencilerin talebiyle kampanya başlatıldı"

Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Hakan Çalışkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle dünyanın zor zamanlar yaşadığını söyledi.

Türkiye'nin güçlü bir sağlık altyapısına sahip olduğunu ve bu süreci iyi şekilde geçirdiğini belirten Çalışkan, "Koronavirüs nedeniyle uluslararası öğrencilerimizin bir kısmı ülkelerine dönemedi. Öğrencilerimize devletimiz tarafından kumanya, erzak, gıda desteği sağlanıyor. Uluslararası öğrenciler de kan stoklarındaki azalmanın açıklanmasının ardından Türkiye'ye bağlılıklarını göstermek için talepte bulundular. Onların talebiyle kan bağışı kampanyası başlattık. Öğrencilerimiz farkındalık oluşturmak için kan veriyor." diye konuştu.

Çalışkan, Edirne'de yaklaşık 4 bin uluslararası öğrencinin öğrenim gördüğünü, salgın döneminde ülkelerine dönemeyen 500 öğrencinin kan bağışında bulunduğunu dile getirdi.

"Zor günler birlik beraberlikle atlatılacak"

Kosovalı Öğrenciler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mert Moskov da zor günlerin birlik beraberlikle atlatılacağını ifade etti.

Moskov, Türk Kızılay'a, uluslararası öğrencilere verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Azerbaycan uyruklu öğrenci Leman Nuriyeva ise Türkiye'nin salgın döneminde de Azerbaycan'a destek olduğunu belirterek, "Bu zor zamanlarda bize destek olan ülkeye biz de kan bağışı yaparak destek olmak istedik. Azerbaycan ve Türkiye kardeş ülke, iki devlet tek milletiz. Ülkelerimize dönemiyoruz, sınırlar kapalı. Burada kaldığımız dönemde kan bağışında bulunarak desteğimizi sürdürüyoruz." dedi.

Makedonya uyruklu öğrenci Nagihan Zekiri, sahura kadar süren kan bağışı kampanyasına destek olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Türk Kızılay'dan uluslararası öğrencilere teşekkür

Türk Kızılay Edirne Şube Başkanı Kadir Çakay da vatandaşların kan bağışını gerçekleştirmek için ekiplerin fedakarca çalıştığını söyledi.

Bağışçıların telefonla arandıktan sonra, isteyenlerin Türk Kızılay'ın tahsis ettiği araçlarla evlerinden kan merkezine getirildiğini anlatan Çakay, şunları kaydetti:

"Saat 15.00'ten sahura kadar kan bağışı devam ediyor. Özellikle iftardan sonra yoğun oluyor kan merkezleri. Genel başkanımızın açıkladığı gibi stoklarımız ramazan ayında bir düşüşe geçiyor. Dolayısıyla bu ihtiyacın karşılanması gerekiyor ve bunun tek kaynağı insan. Öğrencilerimiz, genç arkadaşlarımız destek oldular, onlara çok teşekkür ediyoruz."

Kan Bağış Merkezi Müdür Vekili Dr. İbrahim Dedemehmet ise ramazanda kan bağışlarında düşüş olduğunu vurgulayarak, vatandaşları kan vermeye davet etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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