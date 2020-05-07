Türk Kızılay'ın mineralli suyunda ramazan bereketi
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Türk Kızılay'ın mineralli suyunda ramazan bereketi

Türk Kızılay'ın mineralli suyunda ramazan bereketi
07.05.2020 11:08 | Son Güncelleme: 07.05.2020 11:08

Ramazan ayında maden suyu tüketiminin artması nedeniyle Türk Kızılay Erzincan Mineralli Su İşletmesi'nde üretim artırılarak vardiya sayısı 3'e çıkarıldı.

Ramazan ayında maden suyu tüketiminin artması nedeniyle Türk Kızılay Erzincan Mineralli Su İşletmesi'nde üretim artırılarak vardiya sayısı 3'e çıkarıldı.

Ramazan ayı dolayısıyla artan maden suyu talebini karşılamak için kapasitesini katlayan Türk Kızılay Erzincan Mineralli Su İşletmesi hem ülke içindeki vatandaşların ihtiyacına cevap vermek hem de maden suyundan elde edilecek kazanç ile mağdurlara destek olmak için 17 çeşit ürün yelpazesiyle günlük 1 milyon 200 bin şişelik üretim yapıyor.

Türkiye'nin yanı sıra 21 ülkeye ihraç ettiği maden suyundan sağladığı gelirle birçok ülkedeki mazlumların yaralarını saran Türk Kızılay, "Siz içince başkasına da yarayan tek su" sloganıyla uzun yıllardır bu geleneğini sürdürüyor.

Türk Kızılay Erzincan Şube Başkanı Volkan Burak Mumcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kızılay maden suyunun, zengin mineral içeriği nedeniyle ramazan ayında daha fazla tüketildiğini söyledi.

"Üretim 24 saat devam ediyor"

Fabrikanın 24 saat 52 personelle üç vardiya üretim yaptığını ifade eden Mumcu, şöyle konuştu:

"Ramazan ayında mineralli suyumuz, iftarda yoğun yemek tüketilmesinden kaynaklanan hazımsızlığı önlüyor. Sade, limonlu ve ekstra C vitaminli mineralli suyumuzun, gün içerisinde tuz, mineral, demir, magnezyum kayıplarının önlenmesi için iftardan sonra tüketilmesini önerisinde bulunuyoruz. Özellikle sade maden suyumuzdaki sodyum, iftardan sonra tuz kaybı açığını kapatan özelliğe sahip."

Mumcu, ramazan ayında sade ve limonlu mineralli suların tüketiminin arttığını belirterek, hava sıcaklıklarının yükseldiği yaz aylarında da C vitaminli mineralli suyun tüketiminde artış yaşandığını dile getirdi.

"Günlük üretim 2,6 milyon şişeye çıkacak"

Salgın sürecinden sonra fabrikanın üretim kapasitesinin daha da artacağını belirten Mumcu, şunları kaydetti:

"Geçen yıl belediyeden kiralanan su hattı ile pandemi sürecinden sonra fabrikamızın kapasitesi saatte 110 bin şişeye çıkacak ve günlük üretimimiz 2 milyon 640 bin şişeye ulaşmış olacak. Bu sayede gelirimiz artmış olacak. 'Siz içince başkasına yarayan tek su, Kızılay mineralli su' sloganıyla dünyanın bir çok ülkesi ve 81 ilimizdeki ihtiyaç sahiplerine merhem olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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