Türk Kızılay'ın Kuzey Marmara Bölge Kan Merkezi kan bağış birimi hizmete girdi

Hayırsever Sümer Günay'ın bağışıyla Türk Kızılay Kuzey Marmara Bölge Kan Merkezi'ne yaptırılan kan bağış birimi açıldı.

Hayırsever Sümer Günay'ın bağışıyla Türk Kızılay Kuzey Marmara Bölge Kan Merkezi'ne yaptırılan kan bağış birimi açıldı.

Merkezdeki törene Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık ile Kartal Kaymakamı Abdullah Demir katıldı.

Kınık, burada yaptığı konuşmada, 153 yıldır milletinin omuzlarında iyilik faaliyetlerine devam eden milli cemiyetin devletine destek ve milletine hizmet için iyilik durakları inşa etmeye devam ettiğini söyledi.

İyilik duraklarından birini Kuzey Marmara Bölge Kan Merkezi bünyesinde bağışçı Sümer Günay'ın destekleriyle yaptıklarını belirten Kınık, "Sümer hanım gibi onlarca mütevazi bağışçımız, milyonlarca destekçimiz, bize emanetlerini teslim ederek, 'Milletimize ve insanlığa hizmet edin. Bu hizmetlerinizi yaparken, bu desteklerimizi de adımızla baki kalsın. Sadaka-i cariye olsun, amel defterlerimize yazsın. Bizler de istifade edelim ihtiyaç sahipleri de istifade etsinler.' diye güzel bir anlaşma yaparak devam ediyorlar." dedi.

Kınık, iyiliğin niyet işi olduğunu, bunu yapanların önündeki yolların açılıp kolaylaştığını dile getirerek, "Bugün burada ismi 'Sümer Günay Kan Alma Birimi' olarak yazılmış olan merkezi açtık. Birazdan da Pendik'te kan bağış merkezimizi açacağız. İki merkez yaklaşık 100 bin ünite kan, yani 300 bin cana şifa olacak bir merkez olacak." diye konuştu.

Konuşmanın ardından Kınık, bağışçı Günay'a Türk Kızılay platin madalya beratı takdim etti.

Kartal Kaymakamı Demir, Kınık ve Günay, kurdele keserek birimin açılışını yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Bildirici