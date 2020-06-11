Türk Kızılay'ın kuruluşunun 152'nci yıl dönümü AK Parti Amasya Merkez İlçe Başkanı Galip Uzun, Türk Kızılay'ın kuruluşunun 152. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

AK Parti Amasya Merkez İlçe Başkanı Galip Uzun, Türk Kızılay'ın kuruluşunun 152. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Uzun, mesajında Türk Kızılay'ın 152 senedir Türk milletini temsil eden çalışmalar içinde olduğunu belirtti.

Türk Kızılay'ın, Türk milletinin yardımseverlik, merhamet, s¸efkat ve dayanıs¸ma hasletlerinin sembolu¨ olduğunu vurgulayan Uzun, Türk Kızılay'ın özverili ve etkili bir s¸ekilde yu¨ru¨ttu¨gˆu¨ sınır tanımayan hizmetleriyle bu alanda du¨nyanın saygın kurulus¸ları arasındaki yerini aldığını vurguladı.

"Ayrım go¨zetmeksizin tu¨m ihtiyac¸ sahiplerinin yanında olan, afetlerin olumsuz etkileri sonucu ac¸ılan yaraları saran Tu¨rk Kızılay'ın, bundan sonra savas¸ ve dogˆalda u¨lkemizi en iyi s¸ekilde temsil etmeye ve du¨nya barıs¸ına katkı sagˆlamaya devam edecegˆine inanıyorum." ifadesinde bulunan Uzun, şunları kaydetti:

"Kızılay, sınır tanımayan faaliyetleri dolayısıyla hem uluslararası yardım kuruluşları arasında güvenilirliği ve itibarıyla ön plana çıkmış hem de milletimizin gönlünde önemli bir yer edinerek, ülkemizin yüz akı olmuştur. Zor şartlar altında kalan her bir insan için umut ve güven kaynağı olan Kızılay, Türk milletinin 'insan odaklı medeniyet anlayışının' somutlaşmış halidir. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inandığım Türk Kızılay'ın kuruluşun 152. yıl dönümünü kutluyor, tüm gönüllülerini en kalbi duygularımla selamlıyorum."

Kaynak: AA