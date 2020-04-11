Türk Kızılay'ın koronavirüsle mücadele çalışmaları Türk Kızılay, yeni tip koronavirüsle (Kovid-9) mücadele eylem planı kapsamında birçok alanda vatandaşa destek oluyor.

Türk Kızılay, yeni tip koronavirüsle (Kovid-9) mücadele eylem planı kapsamında birçok alanda vatandaşa destek oluyor.

Türk Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, koronavirüs salgınının ilk ortaya çıktığı andan itibaren seferberlik başlatılarak hazırlıklar hızlıca tamamlandı.

Kızılay, plazma yöntemiyle tedaviye katkı sağlayarak ilk bağışı aldı. Günlük plazma bağışı kapasitesi 10 ildeki 13 nokta ve 4 mobil kan bağış aracıyla 750 ünite bağışa ulaştı. İyileşen 1 kişi, plazma bağışıyla 6 hastaya şifa olabiliyor.

Gözlem altına alınan yaklaşık 20 bin kişiye üç öğün beslenme hizmeti veren Kızılay, 61 il, 131 noktada 15 Mart'tan bu yana 1 milyon 375 bin öğün beslenme desteği sundu.

Türk Kızılay, planladığı 150 bin gıda kolisini ailelere ulaştırmaya devam ediyor. Yapılan dağıtımlarla 79 bin 172 gıda kolisi ailelere teslim edildi. İçerisinde sıvı yağ, çay, şeker, pirinç, kuru fasulye, yeşil/kırmızı mercimek, bulgur, salça, un, zeytin, kaşar peyniri, makarna ve tuz bulunan gıda kolileri, insanların evde kalmalarını sağlamayı da amaçlıyor.

Planladığı 100 bin hijyen kolisi hedefine adım adım ilerleyen Kızılay, yapılan dağıtım çalışmalarıyla 79 bin 446 hijyen kolisini hanelere ulaştırdı. Hijyen kolilerinde şampuan, kolonya, el sabunu,çamaşır suyu, bulaşık deterjanı, arap sabunu, bulaşık süngeri, tuvalet kağıdı, kağıt havlu, diş macunu, diş fırçası, tıraş bıçağı ve tıraş köpüğü yer alıyor.

Kurban paylarından hazırlanan 1 milyon kutu kavurma konservesi de yurt genelinde ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor.

Kızılay, gıda ve hijyen paketi desteğinin yanı sıra ihtiyaç sahibi 75 bin aileye 400'er lira nakit sosyal destek ödemesi de yapacak.

İhtiyaç sahiplerine sıcak yemek desteği veren Kızılay, AŞ evlerinin kapasitesini de arttırdı.

Kızılay, 432 şube ve temsilciliğindeki üye, gönüllü ve çalışanıyla Vefa Sosyal Destek Grupları'na da dahil olarak vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılıyor.

Sağlık Bakanlığına 150 adet şişme çadır hastane teslim eden Kızılay, illerdeki hastanelerin olası ihtiyaçları için ilave 300 adet sahra hastanesini de fabrikalarında 24 saat esasına göre imal etmeye devam ediyor.

Koronavirüs tanısıyla ilgili en hızlı ve kapasiteli cihazlara sahip olan Kızılay, İstanbul ve Ankara Ulusal Kan Bankası Referans Laboratuvarlarındaki koronavirüs tanı kapasitesini de Sağlık Bakanlığının hizmetine sundu. Ankara ve İstanbul'daki laboratuvarlarda günlük 6 bin test çalışılabiliyor.

Kızılay, gönüllüleri vasıtasıyla evden çıkamayan 65 yaş üzeri, kronik hastalığı olan ve ihtiyaç sahibi yüz binlerce kişiye yardım ulaştırdı ve ulaştırmaya devam ediyor. Geçim sıkıntısı çeken 9 bin 481 aileye şubeleri aracılığıyla hane başı 140 lira nakit desteği sağlandı.

Türk Kızılay Toplum Merkezleri, artan maske ihtiyacı doğrultusunda maske üretiyor. Sterilizasyon işleminden sonra dağıtımı yapılan maskelerden aylık 100 bin adet üretilecek.

Hastanelere 60 bin kişisel koruyucu ekipman ve 85 bin koruyucu ekipman desteği veren Kızılay, ileriki haftalarda 10 bin sağlık çalışanına daha destek verecek.

İhtiyaç sahipleri için el dezenfektanı üretmeye başlayan Kızılay, ilk partide 350 bin dezenfektan dağıtacak.

Türk Kızılay, ülke genelindeki yaklaşık 30 bin kişi ile koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların ihtiyacını karşılıyor ve bilgilendirme çalışmaları yapıyor.

Kaynak: AA