Türk Kızılay'ın koca yürekli minikleri
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Türk Kızılay'ın koca yürekli minikleri

Türk Kızılay'ın koca yürekli minikleri
Demirören Haber Ajansı / Sekvan KÜDEN - Haberler | Güncel

ŞIRNAK'ta ilkokul öğrencileri, Türk Kızılay Şubesi ekipleriyle ihtiyaç sahiplerine yardım kolisi dağıttı.

ŞIRNAK'ta ilkokul öğrencileri, Türk Kızılay Şubesi ekipleriyle ihtiyaç sahiplerine yardım kolisi dağıttı. Kızılay Şube Başkanı Muhittin Benek, yardımlaşma bilincini küçük yaştaki çocuklara aşılamak için birlikte yardım dağıtımı yaptıklarını söyledi.

Türk Kızılay Şırnak Şubesi, ilkokula giden çocuklar ile beraber ihtiyaç sahibi ailelere yardım dağıttı. Kızılay yeleği giyen minikler, sokak sokak dolaşıp, ellerine aldıkları kolileri ihtiyaç sahiplerine teslim etti. Minikler ayrıca akranlarına da çocuk paketi hediye etti.

Kızılay Şırnak Şube Başkanı Muhittin Benek, çocuklara küçük yaşta yardımlaşma bilincini aşılamayı amaçladıklarını dile getirdi. Benek, çocukların ihtiyaç sahiplerine karşı daha duyarlı olma bilinciyle büyümesi için böyle çalışmaları sürdüreceklerini aktardı.Yardım dağıtan miniklerden Furkan Som ise "Kızılay Şırnak Şubesi gönüllülerimiz ile birlikte ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı, çocuklara da hediye paketlerini ulaştırdık. Biz çocuklar olarak okula gitmek, sokaklarda eskisi gibi oynamak, kalabalık sofralarda yemeğimizi arkadaşlarımızla yemek istiyoruz. Günlerimiz artık zor geçse de engelleri Kızılay'dan gelen büyüklerimizle aştık" dedi.

 


Türk Kızılay'ın koca yürekli minikleri
Türk Kızılay'ın koca yürekli minikleri
Türk Kızılay'ın koca yürekli minikleri
Türk Kızılay'ın koca yürekli minikleri
Türk Kızılay'ın koca yürekli minikleri
Türk Kızılay'ın koca yürekli minikleri
Türk Kızılay'ın koca yürekli minikleri
Türk Kızılay'ın koca yürekli minikleri
Türk Kızılay'ın koca yürekli minikleri
Türk Kızılay'ın koca yürekli minikleri
Türk Kızılay'ın koca yürekli minikleri
Türk Kızılay'ın koca yürekli minikleri
Türk Kızılay'ın koca yürekli minikleri

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sekvan KÜDEN

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