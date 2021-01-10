Türk Kızılay'ın İnegöl'deki faaliyetlerine gönüllülerden büyük destek
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Türk Kızılay'ın İnegöl'deki faaliyetlerine gönüllülerden büyük destek

10.01.2021 13:25 | Son Güncelleme: 10.01.2021 14:12

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Türk Kızılay Şubesine çok sayıda başvuru yapılmasından dolayı gönüllüler gruplar halinde, sırayla görevlendiriliyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Türk Kızılay Şubesine çok sayıda başvuru yapılmasından dolayı gönüllüler gruplar halinde, sırayla görevlendiriliyor.

Türk Kızılay İnegöl Şube Başkanı Varol Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, çok talep aldıklarını ve bu nedenle sırayla gönüllüleri çağırdıklarını ifade etti.

Gönüllülerin ilgisinden mutlu olduklarını vurgulayan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Gönül ister ki bu pandemi ülkemizde ve dünyamızda yaşanmasın ama bugün itibarıyla pandemi sürecinde oldukça yoğun günler geçiyoruz. Bu yoğun günleri de sağ olsunlar gönüllülerimizin sayesinde daha rahat bir vaziyette, daha güzel, bereketli çalışmalarla geçiriyoruz. Gerçekten gördük ki bu hilalin altında hizmet etmek isteyen çok insan var, çok gönüllü var. Sosyal medya üzerinden sürekli, 'Ben ne yapabilirim? Ben de destek vermek istiyorum' diye bizlere mesaj gönderen çok gönüllümüz var. Biz de hafta sonlarındaki kısıtlamalarda güzel bir çalışma örneği sergiliyoruz. Gönüllülerimizi sırası ile çağırıyoruz. Hem Kızılayımızı tanıtıyoruz hem de onlarla erzak ve kurban eti dağıtımına çıkıyoruz."

Yılmaz, son olarak 186 aileye gıda, kurban eti ve kavurma dağıtımını gönüllülerle gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.

Çalışmalara katılan gönüllülerden Alay Ergin, "Sağ olsun Kızılay bizlere bu fırsatı tanıyor. Pandemi de bizim için büyük bir fırsat. Evde boş oturmaktansa hafta sonu yapmak istediğimiz bu hayır işinde Kızılay bize vesile oluyor. Biz de mümkün olduğunca her hafta sonu bu kervana katılıp ihtiyaç sahiplerine elimizden geldiğince yardım etmeye çalışıyoruz." dedi.

Türk Kızılay'ın İnegöl'deki faaliyetlerine gönüllülerden büyük destek
Türk Kızılay'ın İnegöl'deki faaliyetlerine gönüllülerden büyük destek
Türk Kızılay'ın İnegöl'deki faaliyetlerine gönüllülerden büyük destek
Türk Kızılay'ın İnegöl'deki faaliyetlerine gönüllülerden büyük destek

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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