Türk Kızılay'ın 152. kuruluş yıl dönümü
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Türk Kızılay'ın 152. kuruluş yıl dönümü

Türk Kızılay Kırklareli Şube Başkanı Volkan Göç, kurumun 152. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Türk Kızılay'ın 152. kuruluş yıl dönümü
10.06.2020 14:21 | Son Güncelleme: 10.06.2020 14:37

Türk Kızılay Kırklareli Şube Başkanı Volkan Göç, kurumun 152. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Göç, mesajında, dünyanın en güçlü insani yardım kuruluşu olan ve 152 yılı geride bırakan Türk Kızılay'ın yardımseverlerin her geçen gün artan desteği ile ihtiyaç sahiplerinin umutlarını yeşertmeye devam ettiğini belirtti.

Kızılay'ın, genç Türkiye Cumhuriyeti'nin Osmanlı'dan miras olarak aldığı pek az kurumdan biri olduğunu bildiren Göç, kurumun, Uluslararası Kızılhaç Kızılay Dernekleri Federasyonu'nun en aktif üyesi olduğunu kaydetti.

Kızılay'ın her dönemde önemli bir misyon üstlendiğini ifade eden Göç, mesajında şunlara yer verdi:

"Kızılay'ın, Osmanlı-Rus Savaşı'ndan Kıbrıs Barış Harekatı'na kadar geçen sürede, Türkiye'nin taraf olduğu tüm savaşlarda, cephe gerisinde kurduğu hastaneler, hasta taşıma servisleri, donattığı hastane gemileri, yetiştirdiği hemşireler ve gönüllü hasta bakıcılar aracılığıyla savaş alanında yaralanan ve hastalanan yüz binlerce askerin yardımına koştu. I. Meşrutiyetin ilanından sonra İstanbul'da görülen büyük kolera salgınından bu yana, yurdumuzda meydana gelen doğal afetlerde ihtiyaç sahiplerinin bakımını, yerleşim ve beslenmelerini sağlayan Kızılay, koronavirüs salgınından etkilenenlere de yardımlarıyla destek oldu.

Bugün Suriye'de, Irak'ta, Somali'de, Endonezya'da, Yemen'de, Gazze'de ve daha birçok ülkede başarılı insani yardım operasyonu yürüten Türk Kızılay, ülke sınırları içinde ise her yıl milyonlarca insana yardım eli uzatmayı sürdürüyor. Ülke genelindeki şubeleri, temsilcilikleri, yüz binlerce üyesi ve gönüllüsü ile Türk Kızılay, tüm bu çalışmaları yardımsever halkımızdan aldığı güç ile gerçekleştirdi ve gerçekleştirmeye devam ediyor."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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