Türk Kızılay ile CARE International arasında iş birliği protokolü imzalandı

Türk Kızılay ile CARE International (Cooperative for Assistance and Relief Everywhere), yerel ve küresel düzeyde ihtiyaç sahipleri ve korunmasızların ihtiyaçlarına ortak olarak karşılık vermek amacıyla iş birliği protokolü imzaladı.