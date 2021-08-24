Türk Kızılay ile CARE International arasında iş birliği protokolü imzalandı
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Türk Kızılay ile CARE International arasında iş birliği protokolü imzalandı

Türk Kızılay ile CARE International arasında iş birliği protokolü imzalandı
Anadolu Ajansı / Harun Kutbe - Haberler | Güncel

Türk Kızılay ile CARE International (Cooperative for Assistance and Relief Everywhere), yerel ve küresel düzeyde ihtiyaç sahipleri ve korunmasızların ihtiyaçlarına ortak olarak karşılık vermek amacıyla iş birliği protokolü imzaladı.

Türk Kızılay ile CARE International (Cooperative for Assistance and Relief Everywhere), yerel ve küresel düzeyde ihtiyaç sahipleri ve korunmasızların ihtiyaçlarına ortak olarak karşılık vermek amacıyla iş birliği protokolü imzaladı.

Türk Kızılay binasındaki imza töreniyle resmiyet kazanan protokole ilişkin AA muhabirine açıklamalar yapan Türk Kızılay Uluslararası İşler ve Göç Hizmetleri Genel Müdür Yardımcı Alper Küçük, CARE Türkiye'nin Türkiye'den izin alarak faaliyet gösteren büyük yabancı sivil toplum kuruluşlarından biri olduğunu belirtti.

Küçük, "Ülkemizde hem koruma alanında hem de geçim kaynaklarını geliştirme ve sosyoekonomik destekler anlamında benzer faaliyetlerimiz olmasından da hareketle güçlerimizi birleştirmek istedik. Hem Suriye'nin kuzeyindeki ihtiyaçlara yönelik hem de ülkemizdeki göçmenlere yönelik bir iş birliği anlaşması bu." dedi.

İş birliği talebinin CARE Türkiye'den geldiğini söyleyen Küçük, şu bilgileri verdi:

"Konu başlıklarımızdan birincisi 'sphere' dediğimiz insani yardımın asgari standartları ile alakalı bir çerçeve var. Bunun hem kamu otoritelerimizde hem de Türk sivil toplum kuruluşlarımızda yaygınlaştırılması, birlikte eğitimleri yapılması ve asgari standartlarının bilinirliğini artırmak ve bu anlamda eğitimci yetiştirmek üzere öyle bir çalışma alanımız olacak. İkincisi Suriye tarafında yürütmekte olduğumuz briket evler. Artık çadırların insanların barınması için yeterli imkanı sağlamadığı çok geçici bir çözüm olduğundan hareketle Dışişleri Bakanlığımızın, AFAD'ın koordinasyonunda Türk sivil kuruluşlarının başlattığı bir briket evler hamlemiz zaten var. 50 bin briket eve doğru gitmekte olduğumuz bir toplamda çalışmamız var. Buna da inşallah destek olacaklar."

Protokole göre, Türk Kızılay ile CARE International, kadınların güçlendirilmesi, krizlerden etkilenen insanlar için psikososyal destek ve sosyal koruma sağlanması, gıda güvenliği, hijyenin geliştirilmesi gibi farklı faaliyet alanlarında iş birliği yapacak. Taraflar ayrıca, 10 yıldan fazla süredir devam eden Suriye'deki savaşın hem Türkiye içerisinde hem de sınır bölgesindeki kapasiteleriyle insani acılarını dindirmek için çaba sarf edecek.

İş birliği protokolünü, Türk Kızılay adına Uluslararası İşler ve Göç Hizmetleri Genel Müdür Yardımcı Alper Küçük ve CARE adına Sherine İbrahim imzaladı.

Türk Kızılay ile CARE International arasında iş birliği protokolü imzalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Harun Kutbe

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