Türk Kızılay, ihtiyaç sahiplerine yardıma aralıksız devam ediyor

Türk Kızılay Akçakoca Şubesi, temel gıda ürünleri ve temizlik malzemelerini ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine kadar teslim ediyor.

Türk Kızılay Akçakoca Şubesi, temel gıda ürünleri ve temizlik malzemelerini ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine kadar teslim ediyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Türk Kızılay Akçakoca Şubesi tarafından ilçe merkezinde tespit edilen ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım eli uzatılıyor.

Türk Kızılay Akçakoca Şube Başkanı Özkan Öztürk, "Vefa Destek Grubu Komisyonu" adı altında çalışmalara devam edildiğini söyledi.

Vatandaşların İhtiyaçlarının giderilmesi için ne gerekiyorsa yapıldığını belirten Öztürk, " Yalı Mahallesi ve Yeni Mahalle'deki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza gıda ve hijyen malzemeleri ulaştırdık." diye konuştu.

Öte yandan Öztürk, yardım kumanyalarının aralıklarla devam edeceğini söyledi.

Kaynak: AA