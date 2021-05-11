Türk Kızılay ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda yardımı yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türk Kızılay ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda yardımı yaptı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Türk Kızılay, ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda yardımını sürdürüyor.

Türk Kızılay, ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda yardımını sürdürüyor.

Türk Kızılay Kadıköy Şubesi, ilçedeki ihtiyaç sahibi 2 bin vatandaşa, bağışçıların yardımlarıyla kesilen kurban etinden yapılan konserve etleri dağıttı.

Türk Kızılay Kadıköy Şube Başkanı Habip Kiraz, "Kızılay'ın geleneksel olarak hazırlamış olduğu ve elinde hazır bulunan protein kaynağı kurban etlerimizi ilçedeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. Bugün 2 bin aileye kuşbaşı ve kıymadan olan kutu konservelerimizi ulaştıracağız." dedi.

Türk Kızılay ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda yardımı yaptı
Türk Kızılay ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda yardımı yaptı
Türk Kızılay ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda yardımı yaptı
Türk Kızılay ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda yardımı yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı

Vatikan'ın dijital arşivinde buldu! Yunus Emre'ye ait bu divan ilk kez gün yüzüne çıktı
Vatikan'ın dijital arşivinde buldu! Yunus Emre'ye ait bu divan ilk kez gün yüzüne çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ruhsar Pekcan Devlet Bahçeli Mustafa Destici
Magazin Hadise Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil
Spor Mesut Özil Fatih Terim Mete Kalkavan Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Aksa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Türk Kızılay ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda yardımı yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.5.2021 14:16:45. #1.16#

title