Türk Kızılay'ı, yardım kolisi desteğinde bulunan hayırsevere plaket takdim ederek teşekkür etti
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Türk Kızılay'ı, yardım kolisi desteğinde bulunan hayırsevere plaket takdim ederek teşekkür etti - Haber
Karantina, Kastamonu, Kızılay

Türk Kızılay'ı, yardım kolisi desteğinde bulunan hayırsevere plaket takdim ederek teşekkür etti

Türk Kızılay'ı, yardım kolisi desteğinde bulunan hayırsevere plaket takdim ederek teşekkür etti Kastamonu'da 14 günlük karantina altındayken Türk Kızılayına ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere 100 gıda kolisi bağışlayan hayırsevere Türk Kızılayı plaket takdim ederek teşekkür etti.

13.04.2020 20:24 | Son Güncelleme: 13.04.2020 20:27
Türk Kızılay'ı, yardım kolisi desteğinde bulunan hayırsevere plaket takdim ederek teşekkür etti

Türk Kızılay'ı, yardım kolisi desteğinde bulunan hayırsevere plaket takdim ederek teşekkür etti

KASTAMONU - Kastamonu'da 14 günlük karantina altındayken Türk Kızılayına ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere 100 gıda kolisi bağışlayan hayırsevere Türk Kızılayı plaket takdim ederek teşekkür etti.

ABD'den 28 Mart'ta uçakla Türkiye'ye getirilenler, yeni tip korona virüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı Kastamonu'daki öğrenci yurduna yerleştirildi. Yurtta karantinada bulunduğu dönemde yaşadığı zorluklar üzerine hayırsever işadamı Akif Bilgehan Parlak, kendilerinin yemek ihtiyaçlarını karşılayan Türk Kızılayı Kastamonu Şubesine ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere 100 gıda kolisi yardımında bulundu.

Bunun üzerine Türk Kızılayı Kastamonu Şube Başkanı Akif Güzel, işadamı Akif Bilgehan Parlak'ı karantina süresini tamamlayıp kaldığı yurttan çıkarken ziyaret ederek yaptığı bağıştan ötürü teşekkür belgesi verdi.

Karantina süresince kendilerine çok iyi bakıldığını söyleyen işadamı Akif Bilgehan Parlak, "Bugün karantinamız sona erdi ve çıkıyoruz. Bu zor günlerde hepimizin yanında olan devletimiz ve Türk Kızılaya bir kez daha emekleri, destekleri ve gösterdikleri çaba için çok teşekkür ediyoruz. Umarım bu günleri bir daha yaşamayız. Daha sağlıklı günlerde hep beraber olmayı temenni ediyorum" dedi.

Türk Kızılayının önemli bir görevi yerine getirdiğini ifade eden Parlak, "Buraya geldiğimiz birkaç gün içerisinde alışmak, ortamda olmak kolay değil. Ondan sonra gördük ki bize destek olmaya çalışan Kızılay'ın emekleri var. Biz mecburi buradayız ama bunun yanında sıcak yemeğe ihtiyacı olan insanlar var. Onlar için ne yapabiliriz diye düşündüm. Gönül isterdi ki daha fazla yardımda bulunayım ama elimizden geldiği kadar destek olmaya çalıştım" diye konuştu.

Türk Kızılayı Kastamonu Şube Başkanı Akif Güzel ise, işadamı Parlak'ın çok anlamlı bir yardıma imza attığını belirterek, şunları kaydetti: "Kastamonu yurdunda kalan misafir arkadaşlarımızdan bugün memleketine uğurladığımız Akif Bey ile daha önce telefonda tanışmıştık. Kendisi bize Kızılay'a yardımda bulunmak istediğini söylemişti ve 100 koli gıda yardımında bulunmuştu. Bugün kendisiyle yüz yüze tanıştık. Çok güzel bir örnek oldu. Bu yüzden küçük bir hediye takdim edip teşekkür beratı verdik"

Ziyarette Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşat Asrak'ta hazır bulundu. Asrak, yardımdan ötürü Parlak'a teşekkür etti.

Türk Kızılay'ı, yardım kolisi desteğinde bulunan hayırsevere plaket takdim ederek teşekkür etti

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Seda Bakan, bornozla dans ettiği anları sosyal medyadan paylaştı Haber
Seda Bakan, bornozla dans ettiği anları sosyal medyadan paylaştı
Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti Haber
Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler Haber
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler
CHP'yi yasa boğan ölüm! Genç yaşta koronavirüse yenik düştü Haber
CHP'yi yasa boğan ölüm! Genç yaşta koronavirüse yenik düştü
Turizmin gözdesi ilçemizde henüz koronavirüs vakası görülmedi Haber
Turizmin gözdesi ilçemizde henüz koronavirüs vakası görülmedi
Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum Haber
Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum
Aleyna Tilki ile Kadir Güneş aşkını karantina bitirdi
Aleyna Tilki ile Kadir Güneş aşkını karantina bitirdi
Pınar Altuğ, eşini dudağından öptüğü pozunu paylaştığı için kendisine 'Biraz edep' diyen takipçisine tepki gösterdi
Pınar Altuğ, eşini dudağından öptüğü pozunu paylaştığı için kendisine "Biraz edep" diyen takipçisine tepki...
Ticaret Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yapılan kredi kartı dolandırıcılığına karşı vatandaşı uyardı
Ticaret Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yapılan kredi kartı dolandırıcılığına karşı vatandaşı uyardı
Koronavirüsün bitme noktasına geldiği Çin'de yaşanan 108 yeni vaka, endişeleri artırdı
Koronavirüsün bitme noktasına geldiği Çin'de yaşanan 108 yeni vaka, endişeleri artırdı
Cumhurbaşkan Erdoğan koronavirüsle ilgili sevindiren haberi verdi: Vaka oranımız aşağı yönlü
Cumhurbaşkan Erdoğan koronavirüsle ilgili sevindiren haberi verdi: Vaka oranımız aşağı yönlü
Koronavirüs korkusundan temizliği abartan kadın, canından oldu
Koronavirüs korkusundan temizliği abartan kadın, canından oldu
Etiyopya'da çekirge istilası nedeniyle 1 milyon kişi açlıkla karşı karşıya
Etiyopya'da çekirge istilası nedeniyle 1 milyon kişi açlıkla karşı karşıya
İstifa kararından vazgeçen Soylu, Bahçeli'ye özel olarak teşekkür etti
İstifa kararından vazgeçen Soylu, Bahçeli'ye özel olarak teşekkür etti
Evinde spor yapan oyuncu Dilan Çiçek Deniz, amuda kalkarak poz verdi
Evinde spor yapan oyuncu Dilan Çiçek Deniz, amuda kalkarak poz verdi
Kulüpler Birliği'nden zarar açıklaması: Yayıncı kuruluş ödeme yapmadı, kulüpler yüzde 30 zararda
Kulüpler Birliği'nden zarar açıklaması: Yayıncı kuruluş ödeme yapmadı, kulüpler yüzde 30 zararda
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 900 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 900 bini aştı
Hannover 96 Teknik Direktörü Kenan Koçak'tan Fenerbahçe sözleri
Hannover 96 Teknik Direktörü Kenan Koçak'tan Fenerbahçe sözleri
Dolar haftanın ilk gününde yükselişini sürdürüyor! İşte son durum
Dolar haftanın ilk gününde yükselişini sürdürüyor! İşte son durum
İstanbul'da toplu taşıma için alınan yeni kararlar saat 05.00'te uygulanmaya başlandı
İstanbul'da toplu taşıma için alınan yeni kararlar saat 05.00'te uygulanmaya başlandı
Sosyal mesafe kuralına uymadıkları için uyarılan gençler uyuşturucu satıcısı çıktı
Sosyal mesafe kuralına uymadıkları için uyarılan gençler uyuşturucu satıcısı çıktı
Şubat ayında sanayi üretimi yıllık yüzde 7,5 arttı
Şubat ayında sanayi üretimi yıllık yüzde 7,5 arttı
Son Dakika: İstifası kabul edilmeyen Soylu'dan ilk açıklama: Milletimizin hizmetinde yola devam inşallah
Son Dakika: İstifası kabul edilmeyen Soylu'dan ilk açıklama: Milletimizin hizmetinde yola devam inşallah
Denize kıyısı olan 28 ile genelge gönderildi: Yabancı gemilerle virüs kontrolü yapılmadan temas kurulmayacak
Denize kıyısı olan 28 ile genelge gönderildi: Yabancı gemilerle virüs kontrolü yapılmadan temas kurulmayacak
SunExpress, koronavirüs nedeniyle tarihinde bir ilke imza atacak: Koltuklarda yolcu yerine yük taşıyacak
SunExpress, koronavirüs nedeniyle tarihinde bir ilke imza atacak: Koltuklarda yolcu yerine yük taşıyacak
Sağlık sistemi çöken Ekvador'da evlerden 700'den fazla cansız beden toplandı
Sağlık sistemi çöken Ekvador'da evlerden 700'den fazla cansız beden toplandı
BDDK, bankaların swap limitlerini kıstı
BDDK, bankaların swap limitlerini kıstı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan istifası kabul edilmeyen Soylu'yla ilgili ilk değerlendirme: Gösterdiği hassasiyeti takdirle karşılıyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan istifası kabul edilmeyen Soylu'yla ilgili ilk değerlendirme: Gösterdiği hassasiyeti...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özel bankalara tepki: Bu süreçte hiç de iyi bir imtihan vermiyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özel bankalara tepki: Bu süreçte hiç de iyi bir imtihan vermiyorlar
Muharrem İnce'den Soylu'nun istifasıyla ilgili yorum: Tam bir saray tiyatrosu
Muharrem İnce'den Soylu'nun istifasıyla ilgili yorum: Tam bir saray tiyatrosu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Cahit Özkan Fahrettin Koca Mustafa Destici Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Ece Erken Simge Sağın Levent Dörter Süleyman Soylu
Spor Fatih Terim Sergen Yalçın Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi Dorukhan Toköz
Daha Fazla Cuma İstifa Açıklama Süleyman Soylu
Şu an buradasınız: Türk Kızılay'ı, yardım kolisi desteğinde bulunan hayırsevere plaket takdim ederek teşekkür etti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2020 21:58:02. #1.14#
title