Türk Kızılay'ı Ramazan'da 8 milyon insana ulaşacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türk Kızılay'ı Ramazan'da 8 milyon insana ulaşacak

Türk Kızılay'ı Ramazan'da 8 milyon insana ulaşacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Türk Kızılay Mardin'de Kızıltepe Şubesi açılışını yaptı.

Türk Kızılay Mardin'de Kızıltepe Şubesi açılışını yaptı. Açılışa Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık da katıldı. Kızılay'ın Ramazan ayında seferberlik modunda çalıştığını söyleyen Kerem Kınık, 8 milyon insana erişmek gayesiyle çalıştıkları belirtti.

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Kızıltepe Cumhuriyet Mahallesi eski Hastane Caddesi'nde bulunana Kızıltepe Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi bahçesinde Kızılay Şubesi açılışında yaptığı konuşmada Mardin'de daha çok ihtiyaç sahibine ulaşacaklarını söyledi. Kınık, "Hem Kızıltepe'de açmış olduğumuz toplum merkezimizde hem de şubemizde daha çok ihtiyaç sahibine ulaşacağız, daha çok gence, daha çok engelliye ulaşacağız. Kızılay faaliyetlerini Mardin ve Kızıltepe'de daha çok yaygınlaştıracağız. Kızıltepe'de gerek afetlere hazırlık, gerek yoksullukla mücadele konusu olsun, gerek toplum sağlığı noktasında kan verme hizmetleri vesaire toplum sağlığı konusunda faaliyetlerimizi artırarak sürdüreceğiz" dedi.

"Yaklaşık 8 milyon insana erişmek gayesiyle şuanda çalışıyoruz"

Kızılay'ın Ramazan ayında seferberlik modunda çalıştığını ifade eden Kerem Kınık, "Kızılay Ramazan ayında bir seferberlik modunda çalışıyor. Yaklaşık 8 milyon insana erişmek gayesiyle şuanda çalışıyoruz. Yurt genelindeki 26 AŞ evimizde 600'e yakın şube ve temsilciliklerimizde, 60 bin civarındaki gönüllümüzden aldığımız güçle vatandaşlarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Gıda kolileri olsun, nakit destek olsun, bayramlık giysiler olsun, çocuklara yaptığımız desteklerle olsun iyilik köprüleri kurmaya çalışıyoruz, hayır sahiplerimiz ile ihtiyaç sahiplerimiz arasında. Ramazan ayı biliyorsunuz hem bir zekat ayı hem de bir fitre ayı. Vatandaşlarımızın desteklerini ihtiyaç sahiplerine bu ay içerisinde ulaştırmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Kınık, daha sonra Mardin Kızılay Kızıltepe Şubesi'nin açılışını gerçekleştirdi. Açılışa Kızılay yetkilileri katıldı. - MARDİN

Türk Kızılay'ı Ramazan'da 8 milyon insana ulaşacak
Türk Kızılay'ı Ramazan'da 8 milyon insana ulaşacak
Türk Kızılay'ı Ramazan'da 8 milyon insana ulaşacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haberi: Bakan Dönmez açıkladı: İlk doğalgaz depolama ve sıvılaştırma gemisi Türkiye'de
Son dakika haberi: Bakan Dönmez açıkladı: İlk doğalgaz depolama ve sıvılaştırma gemisi Türkiye'de
Katliam gibi kaza! Bir aile yok oldu, 3 kişi yaralandı
Katliam gibi kaza! Bir aile yok oldu, 3 kişi yaralandı
Cüneyt Çakır, EURO 2020'de düdük çalacak
Cüneyt Çakır, EURO 2020'de düdük çalacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Muş Ersin Tatar Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müjde Ar Esra Erol Burcu Biricik Mustafa Üstündağ
Spor Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Fırat Aydınus Mete Kalkavan Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Türk Kızılay'ı Ramazan'da 8 milyon insana ulaşacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 14:27:36. #1.15#

title